Vingegaard v cieli plakal. Pogačar letel do cieľa. Nič podobné som nezažil, vravela legenda

BRATISLAVA. „Je to neuveriteľné. Takýmto útokom zmazať taký veľký náskok, to som ešte nevidel. Myslím, že nič podobné som v cyklistike ani nezažil. Neuveriteľný výkon. Je to unikátne. Takéhoto výnimočného cyklistu si musíme užívať,“ hovoril Alberto Contador pre Eurosport. V podaní Tadeja Pogačara sa to javí prosté. Aj v prudkom stúpaní točí pedálmi rýchlosťou akoby šiel po rovine. V kráľovskej etape tohtoročnej Tour de France predviedol neuveriteľný útok v stúpaní do strediska Isola 2000.

Pred tým ako sa vydal v ústrety stíhaniu súperov z úniku, ešte zakričal na Adama Yatesa, aby pridal. Miesto, na ktorom chcel ujsť svojim najväčším súperom detailne poznal. Na týchto cestách totiž trénoval s tímom UAE bezmála štyri týždne.

Je rozhodnuté „Boli to ozaj ťažké tréningy a tento kopec sme šliapali každý deň. Takže ho poznám do detailov. Už vtedy sme sa bavili, ako by sme túto etapu chceli zvládnuť a kde bude najlepšie zaútočiť. Vyšlo to takmer na sto percent,“ opisoval v cieli Pogačar. Keď sa v strmšej pasáži pred tunelom rozbehol, súperom nechal za sebou. Opustil ich s absolútnou istotou, hoci Remco Evenepoel aj Jonas Vingegaard ho nechceli nechať. Ale stačilo pár metrov, aby pochopili, že toto je pre nich mission imposible.

Pogačar sa dostal do bodu, v ktorom bol súperom už len sám pre seba. Mohol sa prekonať, alebo vyhorieť. Približne deväť kilometrov pred cieľom strácal na jazdcov v úniku bezmála tri minúty. Časomiera však z náskoku odrátavala sekundy akoby išlo o časomieru. Hodnota klesala s s obrovskou rýchlosťou.

Jazdec v žltom drese tento rozdiel zmazal akoby to nič nebolo, keď prechádzal okolo Mattea Jorgensona ešte zrýchlil. VIDEO: Záver 19. etapy Tour de France 2024

Cieľom prešiel so zaťatými päsťami, ruky potom roztiahol a hlboko sa poklonil, aby na záver ukázal na ruke štyri zodvihnuté prsty. Štvrtý triumf. „Podľa mňa je rozhodnuté. Ak nespadne alebo nebude mať iný vážny problém, je víťazom Tour,“ hodnotil Contador. Slovinec v piatok zvíťazil s rozdielom triedy. V celkovom poradí má pred druhým v poradí Vingegaardom náskok 5 minút. Evenepoel na treťom mieste stráca viac ako 7 minút.

Vyrovnal sa velikánom Pogačar však v závere vraj tiež mlel z posledných síl. Hoci nepôsobil tým dojmom. „Už mi dochádzali sily. Keď som dostihol Yatesa a Carapaza, bol som na hrane. Cez Jorgenson som sa dostal zrýchlením a to ma stálo viac síl. Na konci som sa trochu obával, aby ma nepredstihol. Chalanom, čo boli v úniku patrí veľká poklona. Dnes boli veľmi silní,“ hovoril Slovinec. Táto sezóna je ako zo sna. V stúpaniach prekonáva jeden rekord za druhým, v piatok vyhral na Tour už 15. etapu a 4 v tomto roku. Od rekordu Marka Cavendisha ho zrazu delí len 20 víťazstiev. Je to v jeho silách? „To neviem. Ale vnímam to tak, že je všetko v rovnováhe, pretože vlani som vyhral len dve etapy a teraz štyri. Takže si naďalej udržiavam priemer 3 víťazstvá na Tour,“ smial sa. Platí to do bodky, za päť ročníkov má 15 etapových víťazstiev. „Na to som pyšný.“

V tejto sezóne sa naozaj môže rovnať velikánom. V jednej z najlepších sezóne Eddy Merckx vyhral Giro, Tour, na oboch spolu 10 etáp a pridal víťazstvá na troch monumentálnych klasikách. Pogačar je len krôčik od toho, aby zopakoval minimálne tú prvú časť. Giro ovládol. Tour má prakticky vo vrecku a k tomu má v tejt to sezóne aj 10 etapových víťazstiev na oboch a celkovo od začiatku roka 18. triumfov. Na väčšine pretekov nemá súpera, s ktorým by sa mohol porovnávať. V priebehu paŕ mesiacov dosiahol to, o čo sa iní snažia roky.

V cieli tak musel čeliť otázkam či sa necíti ako „Kanibal“, ako Merckxa prezývali. „Kanibal? Ten je predsa ľudské mäso, kým ja si dávam želé cukríky, gély a tyčinky,“ vravel žartom. „Samozrejme, viem, na čo narážate, ale nebavme sa o tom,“ doplnil. Aj bez porovnávania s Merckxom sa však v nedeľu Pogačar posunie na úroveň najväčších legiend cyklistiky. Iba siedmi pretekári dokázali v jednej sezóne vyhrať Giro d'Italia a Tour. Pogačar sa v nedeľu stane ôsmym. V modernej cyklistike je však podobný úspech jedinečný. Obhajca plakal Kým on oslavoval a tešil sa, Vingegaard smútil. V cieli sa objal so svojou polovičkou a plakal. Kým ho tíšila prišiel za ním kolega Matteo Jorgenson, ktorý ho tiež povzbudzoval: „Dal si do toho všetko.“ Visma pritom pred etapou mala veľký plán. V piatok chcela Pogačara zosadiť, alebo minimálne z jeho náskoku poriadne ukrojiť. Do úniku vyslali dvoch silných domestikov – Jorgensona a Wilca Keldermana. Aby neskôr podporili Vingegaarda. Lenže Dán sa k nim nedokázal pripojiť.

Plány ostali len na papieri. Na Cime de la Bonnette hlásil Vingegaard do vysielačky, že sa necíti najlepšie a Pogačara nedokáže zdolať.

„Chceli sme to skúsiť, ale Jonas dnes nemal také dobré nohy. Pred posledným stúpaním to bolo jasné, a preto sme zmenili plán a pokúsili sa aspoň vyhrať etapu. Vedeli sme, že Pogačar chce dnes zíťaziť. Bolo to zjavné z toho, ako UAE nasadilo tempo,“ hovoril športový riaditeľ tímu Visma Grischa Niermann. „Musíme byť realisti. Pogačar je silnejší. Jonas je druhý a my sme na to pyšní,“ doplnil. Pogačar: Ďalšiu etapu si chcem užiť Dán však musel svoju pozíciu brániť, pretože aj Remco Evenepoel šiel veľmi dobre, nakoniec sa ho však udržal. V cieli vyzeral byť na tom veľmi zle. „Ďakoval mi, že som ho potiahol,“ hovoril Evenepoel. Stále platí, že od roku 2021 neskončil na Tour v celkovom poradí horší ako druhý. Pred Evenepoelom má dvojminútový náskok, no v posledných dvoch etapách bude mať, čo robiť. Belgičan vyzerá byť v posledných dňoch silnejší a najmä je majstrom sveta v časovke.