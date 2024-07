ONLINE: 19. etapa na Tour de France 2024 LIVE

Krátka, no o to intenzívnejšia etapa. 19. etapa Tour de France dá zrejme definitívu na otázku, či je Jonas Vingegaard ešte schopný ohroziť Tadeja Pogačara. Úvodných 21 kilometrov etapy bude po rovine a vyvrcholia šprintérskou prémiou. Potom pretekári budú stúpať na prvú horskú prémiu dňa. Ňou bude Col de Vars (HC), ktorá má 18,8 kilometra a 5,7%. Po krátkom zjazde nás čaká ďalší brutálny výstup a ten povedie na najvyššie položenú vyasfaltovanú cestu v Európe. Stúpanie Cime de la Bonette (HC) meria 22,9 kilometra, má priemer 6,9% a cyklistov privedie do výšky 2802 metrov nad morom. V takejto výške už dokázala "seknúť" nejednému cyklistovi. Následne budeme klesať vyše 40 kilometrov, aby sme zahájili výstup do cieľového stúpania. Ním bude Isola 2000 (1. kat.), ktorá meria 16,1 kilometra a má priemer 7,1%. Etapa to teda bude poriadne náročná a poriadne preverí vytrvalostné parametre jednotlivých cyklistov.