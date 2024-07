Tour je reklama na cyklistiku. Pogačar nechal súperom omrvinky, jeho forma je luxus

O sezóne 2024 v cyklistike sa ešte dlho bude hovoriť. Vládne jej jeden muž – Tadej Pogačar. Usmievavý Slovinec s tvárou tínedžera lieta na bicykli akoby to nebolo nič. Nohami krúti vo vysokej frekvencii nehľadiac na to, ako prudko sa dvíha cesta pred ním. Akoby mal výnimku z gravitácie, na rozdiel od súperov.

Môžete prejsť zoznam superlatívov a pridávať ich pred jeho meno, ak sú to prídavné mená, alebo jeho meno nahradiť, ak sú to podstatné mená. Je to len otázka preferencie.

Lenže je normálne, bojovať o víťazstvá. Chybou by bolo, ak by ich prenechal súperom.

Vyzeralo by to rovnako umelo, ako keby vo finále futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi nevyužil šancu streliť gól, hoci by Argentína viedla 5:0. A miesto toho by nahral súperovi do šance, aby naopak skóroval on.

Práve ten moment by riešil celý svet ako sporný a nepochopiteľný. Pogačar by si vlastne darovaným víťazstvom strelil vlastný gól.