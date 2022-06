Šampión s detskou tvárou môže zavŕšiť hetrik. A stále je to len hra

Tadej Pogačar je najlepším etapovým cyklistom posledných rokov. Je to silné tvrdenie, ale zatiaľ túto pozíciu potvrdzuje na každých pretekoch. Jazdí až s neuveriteľným nasadením. Za tri a pol sezóny vyhral 11 etapových pretekov, z toho dva razy uspel na Tour de France . Teraz je hlavným favoritom opäť.

Najradšej je však na bicykli a vraví, že to tak bolo od deviatich rokov, kedy si prvý raz naň sadol.

„Bicykel je moja najmilšia vec a v každých pretekoch sa snažím vyhrať. Ak sa to nepodarí, dokážem to prijať. Pretože ak po prehre cítite hnev alebo smútok, výsledok to nijako nezmení,“ vravel vlani po Tour.

Nepoháňajú ho samotné víťazstvá

Preteky berie útokom. Je to jeho vášeň.

„Pre mňa to je hra, odkedy som začal. Stále ma to baví a som pri tom šťastný,“ vraví.