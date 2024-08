Neslávny koniec skúseného Kolumbijčana. Poslednú Vueltu opúšťa so zlomeninou bedra

Jeho predčasný koniec na Vuelte označil jeho tím EF Education - EasyPost slovami, že mu nebolo dopriate "Dotancovať posledný tanec." Urán sa chcel pred Vueltou zúčastniť aj na olympijských hrách v Paríži, ale nedostal sa do olympijského výberu Kolumbie.

"Bojím sa odchodu do dôchodku, pádov a zranení. Všetko v živote má svoj koniec, ale veľmi sa bojím svojho života po kariére. Výkonnostní športovci žijú v bubline, všetko je šité na vás a človek si na ten život zvykne. Neviem, čo bude, až sa to skončí. Pravda je však taká, že na cyklistiku som už príliš starý," povedal Urán ešte začiatkom roka v rozhovore pre Canal RCN.

Urán si po Vuelte na prezentácii tímov nechal otvorené dvere na účasť v ďalších pretekoch, no so zlomeninou by sa jeho rehabilitácia mohla natiahnuť až do konca sezóny. Tá sa uzavrie 20. októbra na Tour of Kuang-si v Číne.

Urán má okrem dvoch strieborných medailí z vrcholných podujatí (druhá je z tímovej časovky na MS v Richmonde 2015) v zbierke úspechov aj etapové triumfy na všetkých troch podujatiach Grand Tour, ale aj pódiové umiestnenia v celkovej klasifikácii na Giro d'Italia (2013, 2014) a Tour de France (2017).