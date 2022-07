Cyklisti kedysi plienili v baroch a pili všetko: víno, šampanské aj pivo

BRATISLAVA. Pri horúcom počasí spotrebuje cyklista v priebehu jednej etapy aj viac ako desať fliaš tekutín, teda viac ako päť litrov. Ľudský organizmus pri premene energetických zásob na energiu produkuje teplo. Pri športovom výkone tohto tepla nie je vôbec málo.

Preto počas etapy musia mať tímy pripravené aj viac ako sto fliaš s vodou a vrecia s ľadom v prenosných chladničkách.

Dalo by sa povedať, že pitný režim je to jediné, čo sa v cyklistike nezmenilo. Ochladzovať sa musia cyklisti stále. No ani to celkom neplatí.