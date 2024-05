Prvú ligu vymenil za tretiu, ale zostáva so Saganom. Vidím v tom veľký význam, tvrdí Valach

"Vidím v tom veľký význam a príležitosť, ako pomôcť slovenským pretekárom. Motivuje ma to, nabral som optimizmus a novú radosť do práce," povedal.

Ako vnímate to, že Peter Sagan bude opäť jazdiť za slovenský tím?

Peter nám zapadol do koncepcie, pretože popri horskej cyklistike absolvuje v rámci prípravy aj nejaké preteky na ceste. Po debatách s ním sme sa zhodli, že by to bol pre neho správny priestor a sme veľmi radi, že sme sa dohodli.