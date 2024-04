Stratil všetko, čo v zime natrénoval. Bude Sagan lídrom slovenského tímu?

Hoci mal Sagan v závere dobrú pozíciu na to, aby šprintoval, rozhodol sa pomôcť tímovému kolegovi Sandymu Dujardinovi, ktorý obsadil tretiu priečku.

ŽILINA. Mali to byť jeho posledné preteky v cestnej cyklistike. Prvého októbra 2023 sa Peter Sagan predstavil na francúzskej klasike Tour de Vendée.

Trojnásobný svetový šampión skončil deviaty, no tento výsledok napokon nebude uzatvárať jeho kariéru v cestnej cyklistike. Čiastočne sa k nej vráti už o pár dní, keďže ho čakajú preteky Okolo Maďarska (8. - 12. mája).

Kým počas jeho úspešných sezón bol pod neustálym výsledkovým tlakom, tentokrát je to iné. Bolo to vidno aj na tlačovej konferencii, kde pôsobil veľmi uvoľnene a aj na otázky médií odpovedal dlhšie ako zvyčajne.

"Sú to menšie preteky, ale stretnem sa tam so starými známymi z cestnej cyklistiky. Uvidím, ako na tom budem," povedal Sagan.

Po februárových pretekoch neďaleko Valencie mal v cieli srdcový tep viac ako 200 úderov za minútu, čo sa mu v bohatej kariére nikdy nestalo.

"Nepovedal by som, že ma to vystrašilo, pretože som urobil všetko preto, aby to bolo v poriadku. Hneď som vyhľadal môjho známeho, lekára Corsettiho.

Ten mi pomohol a uistil ma v tom, že to nie je arytmia, ktorá by mohla spôsobiť infarkt alebo by ohrozovala život," priznal