    Na januárovom podujatí sa pokúsia o obhajobu. V Adelaide aj víťaz kráľovskej etapy

    Jhonatan Narváez v ružovom drese lídra Giro d'Italia 2024.
    Jhonatan Narváez v ružovom drese lídra Giro d'Italia 2024. (Autor: REUTERS)
    TASR|2. jan 2026 o 14:42
    ShareTweet0

    Celkovo sa v piatich etapách predstaví 140 cyklistov z 18 tímov World Tour.

    Ekvádorský cyklistika Jhonatan Narvaez a Švajčiarka Noemi Rüeggová potvrdili účasť na Tour Down Under, úvodných pretekoch elitnej World Tour. Obaja budú na januárovom podujatí obhajovať svoj minuloročný triumf.

    Narvaez (SAE Team Emirates-XRG) minulý rok zdolal v súboji o triumf Španiela Javiera Roma o 9 sekúnd.

    V tíme mu budú robiť spoločnosť víťaz z roku 2023 domáci Jay Vine i Brit Adam Yates. V Adelaide bude bojovať o víťazstvo aj ďalší Austrálčan Ben O'Connor, víťaz kráľovskej etapy na tohtoročnej Tour de France.

    Celkovo sa v piatich etapách predstaví 140 cyklistov z 18 tímov World Tour. Ženský pelotón bude mať s 90 cyklistkami historicky najväčšie zastúpenie na tomto podujatí, o prvenstvo zabojujú v troch etapách. Správu priniesla agentúra AFP.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jhonatan Narváez v ružovom drese lídra Giro d'Italia 2024.
    Jhonatan Narváez v ružovom drese lídra Giro d'Italia 2024.
    Na januárovom podujatí sa pokúsia o obhajobu. V Adelaide aj víťaz kráľovskej etapy
    dnes 14:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Na januárovom podujatí sa pokúsia o obhajobu. V Adelaide aj víťaz kráľovskej etapy