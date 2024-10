Najhorší podpis v histórii. Je to nedôstojné, hovorí o Froomovi víťaz etáp na Tour

Chris Froome je aj v 39 rokoch stále profesionálnym cyklistom, no z pohľadu výsledkov sa jeho kariéra skončila už piatimi rokmi.

Reštartovať jeho kariéru sa pokúsil tím Israel - Premier Tech, no čas ukázal, že kúpil mačku vo vreci. Navyše, poriadne drahú.

"Stal sa z neho akýsi polovičný klaun, ktorý jazdí najrôznejšie malé preteky. Bol to najhorší podpis v histórii cyklistiky. Začal tam svoje fantastické dôchodkové zabezpečenie," uviedol pre Viaplay.

V druhej etape bol súčasťou osemčlenného úniku aj s mladým Slovákom Martinom Svrčekom, no v stúpaní, ktoré by pred rokmi prešiel bez najmenších problémov, stratil kontakt s vedúcou skupinou.

V týchto dňoch štartuje na pretekoch Okolo Kuang-si v Číne, no po štyroch etapách figuruje s priepastnou stratou na 110. mieste zo 117 jazdcov.

"Je nedôstojné sa na to pozerať, je to nedôstojný koniec jeho kariéry," dodal Dán, ktorý na Tour dvakrát vyhral vrchársku súťaž.

Froome má s tímom kontrakt ešte na budúcu sezónu. Počas nej oslávi svoje 40. narodeniny, no zatiaľ nie jasné, či s cyklistikou skončí.

Samotný Froome si to uvedomuje: "Na výsledky sa už nepozerám. Reálne už nemôžem bojovať o víťazstvá. Stále mám však veľkú motiváciu pretekať."

Na konte má 46 profesionálnych triumfov. Posledný je za celkové víťazstvo na Giro d'Italia 2018, no je málo pravdepodobné, že túto zbierku rozšíri.

Svoj cieľ pre najbližšiu sezónu Froome neprezradil, keďže najskôr si k tomu musí sadnúť s vedením tímu. Určite by však ešte rád odjazdil Tour de France, čo mu v posledných dvoch rokoch nevyšlo.

"Možno, keď skončím kariéru, bude lepší čas na bilancovanie. Som nesmierne hrdý na to, čo so dosiahol a šťastný, že stále môžem robiť to, čo mám najradšej," dodal víťaz 14 etáp na podujatiach Grand Tours.