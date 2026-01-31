Lepšie sa na olympiádu naladiť nemohla. Kapustíková triumfovala na medzinárodnom podujatí

Kira Kapustíková.
Kira Kapustíková. (Autor: REUTERS)
TASR|31. jan 2026 o 14:14
ShareTweet1

V Taliansku ju čaká debut pod piatimi kruhmi.

Interkontinentálny pohár

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Kira Mária Kapustíková

Slovensko

230,6

2.

Hannah Wiegelová

Rakúsko

227,5 

3.

Julina Kreibichová

Nemecko

225,5

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková triumfovala na sobotňajšom podujatí Interkontinentálneho pohára v Lillehammeri.

Na strednom mostíku v nórskom stredisku zvíťazila o 3,1 bodu pred Rakúšankou Hannah Wiegelovou a dosiahla jeden z najväčších úspechov v kariére.

Dobre sa tak naladila pred ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo, kde absolvuje debut pod piatimi kruhmi.

„Som veľmi nadšená, vôbec som to nečakala. Mala som veľmi dobrý pocit na tréningoch. Som veľmi rada, že som dokázala tréningové skoky preniesť aj do pretekov," uviedla 16-ročná Kapustíková po prvom víťazstve v Interkontinentálnom pohári pre oficiálnu webovú stránku Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

Skoky na lyžiach

    Kira Kapustíková.
    Kira Kapustíková.
    Lepšie sa na olympiádu naladiť nemohla. Kapustíková triumfovala na medzinárodnom podujatí
    dnes 14:14|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»Lepšie sa na olympiádu naladiť nemohla. Kapustíková triumfovala na medzinárodnom podujatí