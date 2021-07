Taliani majú najlepšiu skladačku, Angličania hráča s X-faktorom

BRATISLAVA. Do finále majstrovstiev Európy vo futbale sa prebojovalo Taliansko a Anglicko.

Trebárs kapitán Chiellini pôsobil absolútne uvoľnene a bez stresu, usmieval sa aj pred penaltovým rozstrelom. Kto poznal pred ME Spinazzolu, ktorý bol až do svojho zranenie zrejme najvýraznejším zjavom?

1. Zomknutosťou, pôsobia ako najlepší tím. Je tam evidentná chémia, aj keď nemajú lepšie individuality ako trebárs Španielsko, či Anglicko. Je to najlepšia skladačka. Je z nich cítiť obrovskú vieru a tiež pohodu.

Výborné veci predvádza Sterling. Je rýchly a ťažko je ho zastaviť, na druhej strane aj dosť filmuje. Dlho sa tradovalo, že Angličania doplácajú na zlých brankárov. Jordan Pickford dostal na ME iba jeden gól, aj on pritom nemal vždy najlepšiu povesť.

Angličania majú na turnaji najlepšie individuality. Ich najväčšia sila je v šírke kádra. Do zápasu môže zasiahnuť ktorýkoľvek náhradník a úroveň ich hry sa nezníži, skôr naopak.

Na šampionáte ma upútali vysokým pressingom, rýchlymi protiútokmi a skvelým prechodom do útoku. Majú vyváženú defenzívu s ofenzívou.

Ak vyhrajú Taliani, tento honor získa taliansky kapitán a vodca Chielini. Ak vo finále uspejú Angličania, bude to Kane alebo Sterling.

4. Ak by sa nezranil, titul najlepšieho hráča šampionátu by som udelil Leonardovi Spinazzolovi. Je prototypom moderného krajného obrancu či útočníka.

Prvýkrát čelili vyrovnanejšiemu súperovi až vo štvrťfinále a semifinále, pričom sa natrápili rozhodne viac, než by sa na favorita ME patrilo.

V skupine však mali za súperov jednookých (aj keď Švajčiari sa neskôr rozbehli) so slepými, v osemfinále Rakúšanov, ktorí ani sami nečakali, že postúpia zo skupiny, polovicu zápasov vyhrali len najtesnejším rozdielom.

1. Na Talianov bola radosť pozerať sa už od hymny. Ich oduševnenie pokračovalo až do poslednej sekundy zápasu.

Nezaskočí ich nič, po prvom inkasovanom góle v semifinále môžeme povedať, že nepomôže ani to, ak proti Anglicku skórujete ako prvý.

2. Aj Angličania sa na EURO veľmi dobre pripravili. Nedá sa povedať, že by mali jasný herný koncept ako Taliani, taktiku prispôsobujú každým zápasom na súpera a aj vďaka skúsenostiam doteraz suverénne zvládli všetko.

Angličania majú veľa osobností a na každom poste hráča, ktorý klope na jedenástku turnaja. Kane sa môže stať najlepším strelcom, Pickford bude najlepším brankárom, Walkera by na turnaji predbehol azda len Sterling, ak by nehrali za jeden tím.





Pre Anglicko je futbal náboženstvom, 90-percentný televízny podiel je v kombinácii plných barov a námestí neuveriteľné číslo, futbalom žije celá krajina. Angličania si na Wembley zvykli a aj semifinále ukázalo, že tlak zvládajú famózne.

3. Bude to vyrovnané, ale na to sme si pri Talianoch na ME zvykli. Finále určite iné nebude.

Domáce prostredie a skúsenosti sú na strane Angličanov, preto si myslím, že Taliani v nedeľu skompletizujú po rokoch 2000 a 2012 čistý hetrik finálových prehier na EURO.