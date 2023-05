Hokej nepozeraj s prázdnym žalúdkom. Priprav si krídelká alebo syrové hranolky

Skúsení fanúšikovia už vedia, že hokej neradno sledovať bez dopĺňania kalórii. Niektoré zápasy sú vyčerpávajúce aj pred televíznou obrazovkou. Sú to nervy a tep vám vyletí hore.

BRATISLAVA. Hokejový zápas má 60 minút čistého času. Lenže s rozkorčuľovaním, prerušeniami, prestávkami a prípadným predĺžením to bude viac ako trojhodinový maratón. A to človeku vyhladne.

Ale my máme pre vás pár hokejových rýchloviek. Ich príprava nie je náročná, ani zdĺhavá. Sú to však skôr rýchle chuťovky. Samozrejme nákup bude treba vybaviť v dostatočnom predstihu.

Krídelká opláchneme, osušíme a nakrájame. Koreniny zmiešame v miske. Na pol kila mäsa treba odhadom po čajovej lyžičke údenej papriky, cesnaku, soli aj korenia. Krídielka v koreninovej zmesi obalíme. Ak chcete, aby boli krídelká na povrchu chrumkavé, do koreninovej zmesi pridajte prášok do pečiva. Na povrchu vytvorí chrumkavú kôrku.

Je to absolútna klasika, ktorú pozná snáď každý. Ale skúšali ste si ich upiecť doma?

Po dopečení ich môžete poliať v medovo-pikantnou omáčke (dá sa pripraviť z roztopeného masla, medu a čili omáčky) a ešte horúce krídelká vložíte na 5 minút do horúcej trúby (ideálne už vypnutej). Omáčku nechcete mať na krídelkách pripálenú.

Toto je ozaj rýchlovka, ktorú zvládnete aj cez prestávku. Syr nakrájame na rovnomerné hranolčeky. Do múky zamiešame po čajovej lyžičke oregana, bazalky a tymianu. V tejto zmesi obaľujeme syrové hranolčeky. Dáme piecť do fritézy alebo smažíme na panvici do zlatista.

K hranolčekom sa hodí pikantnejší dresing. Môže byť cesnakový alebo jogurtový dresing s harissou, čo je pikantná pasta z pečených paprík, cesnaku a čili.