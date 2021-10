Chorváti už vyše 600 minút neinkasovali, proti Slovensku nechcú žiadne problémy

Chorváti sa môžu v pondelok priblížiť k postupu z prvého miesta, no k tomu potrebujú zdolať Slovákov a čakať, že Rusko nevyhrá v Slovinsku.

Mínusom je vylúčenie Kovačiča

Chorváti však chcú mať pred týmto súbojom všetko vo svojich rukách. Na Cypre rozhodli o ich triumfe góly Ivana Perišiča, Joška Gvardiola a Marka Livaju. Chorváti neinkasovali v tejto kvalifikácii už v šiestom zápase po sebe, ich šnúra bez gólu trvá vyše 600 minút.

"Gratulujem chlapcom k víťazstvu. Boli sme trpezliví a koncentrovaní, disciplinovaní a zodpovední. Bolo to dobré. Mali sme veľa šancí, veľa sme ich premrhali, ale nervózni sme neboli.

Jediným mínusom je druhá žltá pre Kovačiča, čo znamená, že nebude hrať proti Slovensku. Verím, že proti Slovensku budeme rovnako dobrí ako na Cypre, a že využijeme svoje šance," citoval trénera Zlatka Daliča portál jutarnji.hr.

Strelec tretieho gólu Chorvátov Marko Livaja pred zápasom so Slovenskom uviedol: "V Osijeku to nebudeme mať ľahké. Slováci sú skúsení, majú dobrých hráčov, ale sme favoriti a ak urobíme maximum, nemali by byť žiadne problémy."

Vrátil sa Šporar

Slovinci po triumfe 4:0 na Malte dostali do krvi potrebné sebavedomie a chcú doma zdolať aj Rusov. Ich šance na postup by tak dostali nové dimenzie.

V piatok sa zverenci Matjaža Keka presadili po dvoch góloch Josipa Iličiča a jednom Andraža Šporara a Benjamina Šeška.

"Robili sme to, čo sme chceli a čo sme očakávali. Je to dôležité víťazstvo pre sebavedomie. V pondelok to pre nás bude zápas pravdy. Som veľmi spokojný s výsledkom a s vecami, ktoré sme ukázali," citoval Keka portál delo.si.

Šporar sa v reprezentácii objavil po takmer ročnej absencii, v 69. minúte zvýšil vedenie Slovinska na 2:0. "Po tom všetkom, čo sa nám stalo v uplynulom zápase, je toto víťazstvo skvelé. Ukázali sme, ako by malo vyzerať Slovinsko.

V pondelok to musíme zopakovať. Dostali sme sa do situácie, keď musíme vo zvyšných troch zápasoch získať deväť bodov," uviedol bývalý útočník Slovana Bratislava.