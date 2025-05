Finálnu nomináciu ešte nemáme, hovorí Országh. Niektorí hráči nie sú úplne zdraví

BRATISLAVA. Konečná nominácia slovenských hokejistov na svetový šampionát do Švédska (od 9. do 25. mája) bude známa neskôr.

Trošku cítim nervozitu, ale keď sa začne hrať, tak už ma to pohltí, už nad ničím iným nerozmýšľam, len nad tým, čo sa deje na ľade. A ja predpokladám, že to bude rovnaké.“

Možno nejaká nervozita bude, ale u mňa až niekde pred zápasom, ale zatiaľ to beriem ako fakt. Teším sa, je to pocta, na druhej strane je to obrovský záväzok. Ale viac menej je to tak ako to mám pred každým zápasom.

„Bolo by pekné, keby sme si oživili aj nejaké spomienky na Göteborg, ale uvidíme. Bude tam veľmi veľa práce, je to náročný turnaj nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím.

„Je tu rýchlosť, dravosť. Máme mladých chlapcov, ktorí sú hladní po úspechu, sú hladní posunúť sa niekde ďalej.

Či už sú to chalani zo slovenskej ligy, poprípade českej extraligy a ktorí na majstrovstvách sveta ešte neboli.

To už len to, že veľa chalanov prvýkrát cestuje na MS, už len to je záväzok. A aby sa vedeli konfrontovať so svetovým hokejom a v prípade úspechu sa možno posunúť ďalej vo svojich kariérach.

Mužstvo je možno trošku neskúsené, ale my chceme, aby sme v každom zápase odovzdali všetko čo máme, aby sme z chalanov dostali maximum, a aby sme si mohli po tom šampionáte povedať, že nielenže sme makali, ale sme aj niečo dosiahli.

Nebudem konkrétny, aké by to malo byť umiestnenie, ale aby sme sa po MS vedeli všetci pozrieť do zrkadla a povedať si, okej, to bolo maximum, čo sme tam nechali.“

