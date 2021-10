Česi si skomplikovali situáciu, trénera Walesu mrzí, že nevyhrali

PRAHA. Českí futbalisti už nemajú po domácej remíze 2:2 s Walesom v kvalifikácii o MS v Katare účasť v baráži vo vlastných rukách.

Wales má síce o zápas menej s jasným favoritom a lídrom skupiny Belgickom, no tréner ČR Jaroslav Šilhavý uznal, že ich piatkový súper ma skvelý tím.

Hostí poslal do vedenia v 36. minúte Aaron Ramsey, ale už o dve minúty vyrovnal Jakub Pešek. Po prestávke sa Česi dostali do vedenia kuriózne. Ramsey sa vrátil do defenzívy, pred vlastnou šestnástkou preskočil Krála a loptu poslal brankárovi Wardovi.