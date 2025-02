Výsledok z ríše snov. Krčmář bežal, akoby pred ním niekto držal kus steaku, vtipkoval šéf

"Keď som prišiel na štart svojho úseku, hovorím si: To si zo mňa robia prdel. Ten moment, keď som vyšiel na trať bol hrozný, bol som nervózny ako blázon, ale musel som sa toho nejako zbaviť," povedal v rozhovore pre Idnes.cz.

České striebro má o to väčšiu cenu, že pre troch zo štyroch členov tímu je prvou medailou z vrcholných podujatí. Po pretekoch sa však hovorilo najmä o tom najskúsenejšom, ktorým bol v pozícii finišmana Michal Krčmář.

"Nemali by ste ísť radšej hneď domov, aby sme si to tu nepokazili?," vtipkovala šťastná Jessica Jislová, ktorá rozbiehala mix štafetu.

Streľbu v ľahu zvládol s jedným dobíjaním, v stoji potreboval dva náhradné náboje. Mrzelo ho, že to v stoji uponáhľal a nepresnými ranami stratil čas.

Napokon sa však Krčmář vybičoval k jednému z najlepších bežeckých kôl v kariére. Vedel, že prvá časť okruhu je do mierneho kopca a preto bolo kľúčové, aby mal na medzičase náskok pred duom Bö - Samuelsson.

"Robil som, čo som mohol a vyšlo to. Keď som videl všetkých z tímu ako popri trati fandili, tak som si povedal, že to musím zvládnuť," dodal Krčmář.

"Vedel som, že keď to vydržím, tak potom mi už medailu nezoberú, pretože sme mali skvele pripravené lyže," hovoril Krčmář. Okrem toho si všimol trápiaceho sa Nemca a napokon sa dokázal prehnať aj okolo neho.

"Vždy, keď uspel, tak mal z toho radosť, no zároveň hovoril, že ideme ďalej a podobne. Dnes som ho prvýkrát videl naozaj v eufórii. Skákali sme po sebe v cieli, sú to skvelé pocity," hovoril Krčmář vo vysielaní ČT Sport.

"Bomba, som na nich veľmi pyšný," hovoril Moravec pre Českú televíziu a dodal, že tento strieborný zážitok je snáď ešte lepší, než keď pretekal on.

"Michal si to veľmi zaslúži. Je profesionál, ktorý tomu dáva všetko. To, že ešte predstihol Nemca je neskutočné," dodal Moravec, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou zlatej éry českého biatlonu.

Gratuloval aj Björndalen

Snáď najkritickejší moment prežil český tím na treťom úseku. Debutant Vítězslav Hornig musel v stoji trikrát dobíjať, ale napokon sa vyhol trestnému okruhu.

"Pre neho je to ohromná skúsenosť, pretože strieľať o medaily na majstrovstvách sveta je niečo úplne iné, než zažil doteraz," skonštatoval Moravec.

"Toto budeme vstrebávať dlhší čas. Ešteže vo štvrtok nemusíme pretekať, pretože to by sme možno neboli schopní ani odštartovať. Budeme to musieť predýchať a dať sa dokopy," uviedol Hornig pre Idnes.cz.