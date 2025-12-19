Česi majú pred barážou nového trénera. Povedie ich skúsený sedemdesiatnik

Miroslav Koubek sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. Do funkcie ho jednomyseľne zvolil výkonný výbor, oznámili na mimoriadnej tlačovej konferencii v Prahe predstavitelia Futbalovej asociácie ČR.
Sedemdesiatštyriročný kouč, ktorý v septembri skončil vo Viktorii Plzeň, sa s FAČR dohodol na zmluve na dva a pol roka, teda do júna 2028. Prvým Koubkovým asistentom bude Jan Suchopárek, ďalšími potom Jaroslav Plašil a Jan Rezek, ktorí v realizačnom tíme zostávajú.
Reprezentácia bola bez hlavného trénera po nečakanej októbrovej prehre 1:2 v kvalifikácii majstrovstiev sveta na Faerských ostrovoch, po ktorej bol odvolaný Ivan Hašek aj jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentov Jaroslav Köstl zostal ako dočasný kouč a mužstvo mal na starosti počas novembrového zrazu.
Koubek už pri národnom tíme pôsobil ako asistent Karla Jarolíma v rokoch 2016 až 2018. Reprezentáciu prvýkrát povedie na konci marca v play-off o majstrovstvá sveta.
Český tím v semifinále baráže privíta v Prahe Írsko, v prípade postupu by vo finále opäť doma hostil Dánsko alebo Severné Macedónsko. Národný tím bude usilovať len o druhú účasť na svetovom šampionáte od rozdelenia federácie a prvú od roku 2006.
„Veľmi si vážim príležitosť viesť národný tím. Považujem to za veľkú poctu aj vrchol svojej trénerskej kariéry a zároveň si plne uvedomujem zodpovednosť, ktorá s touto funkciou súvisí.
Čakajú nás náročné výzvy, na ktoré sa však teším. Môžem sľúbiť, že všetci urobíme maximum pre úspech už v marcovej baráži,“ uviedol Koubek.
Skúsený kouč naposledy viedol Plzeň, kde po dohode s klubom v septembri po sérii slabých výsledkov skončil. V uplynulých dvoch sezónach bol najúspešnejším českým trénerom v európskych pohároch, keď s Viktoriou najskôr postúpil do štvrťfinále Konferenčnej ligy a na jar do osemfinále Európskej ligy.
Koubek trénoval viacero domácich klubov, v roku 2015 získal s Plzňou svoj zatiaľ jediný ligový titul. FAČR chcela dočasne na marcovú baráž získať Jindřicha Trpišovského zo Slavie. Pražský klub však odmietol, aby úspešný tréner viedol na jar popri červeno-bielych aj národný tím.
Už po Haškovom odvolaní asociácia avizovala, že by do budúcnosti rada k reprezentácii priviedla zahraničného kouča. Špekulovalo sa o záujme o nemeckú legendu Jürgena Klinsmanna či Turka Fatiha Terima.
Neskôr sa hovorilo o Slavenovi Biličovi, chorvátsky tréner však pred niekoľkými dňami v tamojšej tlači uviedol, že český tím trénovať nechce.