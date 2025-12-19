Česi majú pred barážou nového trénera. Povedie ich skúsený sedemdesiatnik

Miroslav Koubek počas odvety štvrťfinále Konferenčnej ligy Fiorentina - Plzeň.
Miroslav Koubek počas odvety štvrťfinále Konferenčnej ligy Fiorentina - Plzeň. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK|19. dec 2025 o 13:08
Reprezentácia bola bez kormidelníka po prehre na Faerských ostrovoch.

Miroslav Koubek sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. Do funkcie ho jednomyseľne zvolil výkonný výbor, oznámili na mimoriadnej tlačovej konferencii v Prahe predstavitelia Futbalovej asociácie ČR.

Sedemdesiatštyriročný kouč, ktorý v septembri skončil vo Viktorii Plzeň, sa s FAČR dohodol na zmluve na dva a pol roka, teda do júna 2028. Prvým Koubkovým asistentom bude Jan Suchopárek, ďalšími potom Jaroslav Plašil a Jan Rezek, ktorí v realizačnom tíme zostávajú.

Reprezentácia bola bez hlavného trénera po nečakanej októbrovej prehre 1:2 v kvalifikácii majstrovstiev sveta na Faerských ostrovoch, po ktorej bol odvolaný Ivan Hašek aj jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentov Jaroslav Köstl zostal ako dočasný kouč a mužstvo mal na starosti počas novembrového zrazu.

Koubek už pri národnom tíme pôsobil ako asistent Karla Jarolíma v rokoch 2016 až 2018. Reprezentáciu prvýkrát povedie na konci marca v play-off o majstrovstvá sveta.

Český tím v semifinále baráže privíta v Prahe Írsko, v prípade postupu by vo finále opäť doma hostil Dánsko alebo Severné Macedónsko. Národný tím bude usilovať len o druhú účasť na svetovom šampionáte od rozdelenia federácie a prvú od roku 2006.

„Veľmi si vážim príležitosť viesť národný tím. Považujem to za veľkú poctu aj vrchol svojej trénerskej kariéry a zároveň si plne uvedomujem zodpovednosť, ktorá s touto funkciou súvisí.

Čakajú nás náročné výzvy, na ktoré sa však teším. Môžem sľúbiť, že všetci urobíme maximum pre úspech už v marcovej baráži,“ uviedol Koubek.

Skúsený kouč naposledy viedol Plzeň, kde po dohode s klubom v septembri po sérii slabých výsledkov skončil. V uplynulých dvoch sezónach bol najúspešnejším českým trénerom v európskych pohároch, keď s Viktoriou najskôr postúpil do štvrťfinále Konferenčnej ligy a na jar do osemfinále Európskej ligy.

Koubek trénoval viacero domácich klubov, v roku 2015 získal s Plzňou svoj zatiaľ jediný ligový titul. FAČR chcela dočasne na marcovú baráž získať Jindřicha Trpišovského zo Slavie. Pražský klub však odmietol, aby úspešný tréner viedol na jar popri červeno-bielych aj národný tím.

Už po Haškovom odvolaní asociácia avizovala, že by do budúcnosti rada k reprezentácii priviedla zahraničného kouča. Špekulovalo sa o záujme o nemeckú legendu Jürgena Klinsmanna či Turka Fatiha Terima.

Neskôr sa hovorilo o Slavenovi Biličovi, chorvátsky tréner však pred niekoľkými dňami v tamojšej tlači uviedol, že český tím trénovať nechce.

Miroslav Koubek počas odvety štvrťfinále Konferenčnej ligy Fiorentina - Plzeň.
Miroslav Koubek počas odvety štvrťfinále Konferenčnej ligy Fiorentina - Plzeň.
Česi majú pred barážou nového trénera. Povedie ich skúsený sedemdesiatnik
dnes 13:08
