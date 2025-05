ONLINE: Česko - Argentína dnes, MS v malom futbale 2025 LIVE (skupina D)

Zápasy českého výběru ve skupině G:



22.5.2025 – 14:30

- Česko – Argentina



24.5.2025 – 20:00

- Česko – SAE



26.5.2025 – 16:15

- Česko – Gruzie



Systém turnaje je všem dobře známý. 32 týmů je rozděleno do 8 skupin po 4 týmech. Poté následuje vyřazovací část, do níž se kvalifikují vždy dva nejlepší týmy ze skupiny.



Český tým byl z 1. koše vylosován do skupiny G, kde mu budou dělat společnost Gruzie (15.), Spojené arabské emiráty (25.) a Argentina (66.). V závorce mužstev je uvedeno pořadí ve světovém žebříčku, které však vzhledem ke specifikům tohoto sportu může být lehce matoucí.



Čtvrtfinále je naplánované na 29. května, semifinále je na programu o den později. Finále se uskuteční 1. června v 18:00.