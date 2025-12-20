VIDEO: Végh s Borárosom v Maďarsku nevyhrali. Uspel však iný Slovák

BUDAPEŠŤ. Turnaj Hell Boxing Kings 10 priniesol v maďarskej metropole aj výraznú slovenskú stopu.
Do ringu sa postavili traja známi bojovníci - Andrej Csemez, Gábor Boráros a Attila Végh. Z víťazstva sa napokon tešil iba jeden z nich.
Najlepšie vyšiel večer Andrejovi Csemezovi, ktorý v súboji s domácim Zoltánom Csikim ovládol celý zápas u všetkých rozhodcov a pripísal si víťazstvo na body.
VIDEO: Záznam turnaja Turnaj Hell Boxing Kings 10
Veľkú pozornosť pútal hlavný zápas Attilu Végha s maďarskou boxerskou legendou Zsoltom Erdeiom.
Skúsený 51-ročný veterán, bývalý profesionálny majster sveta, dokázal držať krok aj napriek vekovému rozdielu.
Zápas napokon nemal víťaza a skončil sa remízou, čo vyvolalo rozpačité reakcie publika.
Naopak, Gábor Boráros na úspech nenadviazal. Súboj s Attilom Konczom sa vyvíjal nepriaznivo a v treťom kole prišlo ukončenie zo strany rozhodcu.
Boráros prehral na technický knokaut, keď už nedokázal adekvátne reagovať na tlak súpera.