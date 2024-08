Mezík si vybojoval postup do štvrťfinále, zdolal štvornásobného paralympijského šampióna

V záverečnom skupinovom zápase sa mu podarila veľká vec, keď prekvapujúco zdolal štvornásobného paralympijského šampióna Watcharaphona Vongsu z Thajska 5:1 a tým pádom si zaistil postup rovno do štvrťfinále.

Už vtedy mal istý postup do vyraďovačky, no pozíciu si mohol ešte vylepšiť, ak by vyhral nad Vongsom, ktorý má na konte tri zlaté medaily z tímovej súťaže (2012? 2016, 2020) i zlato (2016) a striebro (2020) z individuálnej.