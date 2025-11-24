Slovenkám v súťaži dvojbobov tesne ušlo pódium. Bojujú o účasť na olympijských hrách

Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová. (Autor: Facebook Slovak Bobsleigh Federation)
TASR|24. nov 2025 o 16:56
Na víťazné domáce duo Bianca Ribiová, Ariane Chiassonová stratili presne sekundu.

WHISTLER. Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri štvrté miesto v súťaži dvojbobov.

Na víťazné domáce duo Bianca Ribiová, Ariane Chiassonová stratili v súčte dvoch kôl presne sekundu. Od pódia ich delilo sedem desatín, dokopy sa ľadovým toboganom spustilo deväť posádok.

Slovenské reprezentantky absolvujú vo Whistleri ešte jedny preteky dvojbobov. Čerňanská sa na najrýchlejšej bobovej dráhe na svete predtým predstavila aj dvakrát v súťaži monobobov, umiestnila sa na piatej a šiestej priečke.

Čerňanská s Mokrášovou bojujú v tejto sezóne o účasť na ZOH 2026. V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

