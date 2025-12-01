Čerňanská opäť medzi najlepšími. Predstaví sa aj v súťaži dvojbobov

Za víťaznou Kanaďankou Biancou Ribiovou zaostala o 60 stotín.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City šieste miesto.

V americkom stredisku dosiahla čas 52,99 sekundy a za víťaznou Kanaďankou Biancou Ribiovou zaostala o 60 stotín. Súťaž sa išla iba na jedno kolo a štartovalo v nej 13 pretekárok.

Čerňanskú čakajú v Park City ešte jedny preteky monobobov a spoločne s Luciou Mokrášovou sa predstaví dvakrát aj v súťaži dvojbobov.

Slovenské reprezentantky bojujú o účasť na ZOH 2026. Po pretekoch v Park City sa vrátia do Európy, kde ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

