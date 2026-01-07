Čerňanská bojuje o ďalšiu olympijskú miestenku. Dvakrát štartovala v Lake Placid

Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
7. jan 2026
S Mokrášovou súťaží v Severoamerickom pohári.

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová skončili v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid na siedmom mieste.

Za víťaznými Kanaďankami Biancou Ribiovou a Brynn McNabbovou zaostali v súčte dvoch jázd o 1,95 sekundy.

Čerňanská s Mokrášovou si tak v porovnaní s prvou súťažou pohoršili o jednu priečku.

Slovenské reprezentantky sa usilujú o zisk olympijskej miestenky v dvojboboch, v rebríčku sa zatiaľ držia na postupových pozíciách.

Čerňanská si už zabezpečila účasť na februárových ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v súťaži monobobov.

    dnes 11:36
