Čerňanská bojuje o ďalšiu olympijskú miestenku. Dvakrát štartovala v Lake Placid

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová skončili v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid na siedmom mieste.
Za víťaznými Kanaďankami Biancou Ribiovou a Brynn McNabbovou zaostali v súčte dvoch jázd o 1,95 sekundy.
Čerňanská s Mokrášovou si tak v porovnaní s prvou súťažou pohoršili o jednu priečku.
Slovenské reprezentantky sa usilujú o zisk olympijskej miestenky v dvojboboch, v rebríčku sa zatiaľ držia na postupových pozíciách.
Čerňanská si už zabezpečila účasť na februárových ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v súťaži monobobov.