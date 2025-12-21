ONLINE: Hromadný štart mužov v Annecy dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov v Annecy-Le Grand Bornand - Svetový pohár v biatlone.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov v Annecy-Le Grand Bornand - Svetový pohár v biatlone. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|21. dec 2025 o 11:45
ShareTweet0

Sledujte s nami online prenos z pretekov s hromadným štartom mužov v rámci Svetového pohára v biatlone.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje posledným pretekmi v roku 2025. Vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand idú muži preteky s hromadným štartom na 15 km.

Slovensko v dnešných pretekoch nebude mať zastúpenie.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Annecy-Le Grand Bornand, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)

Biatlon  2025
21.12.2025 o 14:45
Hromadný štart mužov 15 km, Annecy
Plánovaný
Prenos
Poradie SP

1. Johan-Olav Botn (NOR) 510 b
2. Eric Perrot (FRA) 372 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 348 b
4. Tommaso Giacomel (ITA) 341 b
5. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 304 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 304 b
7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 290 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 258 b
9. Martin Ponsiluoma (SWE) 239 b
10. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 215 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov Hromadného štartu mužov na 15km. Dejiskom pretekov je francúzske Annecy-Le Grand Bornand.

Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Sturla Holm Laegreid. Dnes nás čakajú veľmi zaujímavé preteky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:45.

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
V cieli zdolala tú istú súperku ako vlani. Bátovská Fialková: Nebola to náhoda, bojujem rovnako
Nikola Černáková|dnes 14:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»ONLINE: Hromadný štart mužov v Annecy dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE