ONLINE: Hromadný štart mužov v Annecy dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje posledným pretekmi v roku 2025. Vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand idú muži preteky s hromadným štartom na 15 km.
Slovensko v dnešných pretekoch nebude mať zastúpenie.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Annecy-Le Grand Bornand, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
21.12.2025 o 14:45
Hromadný štart mužov 15 km, Annecy
Plánovaný
Prenos
Poradie SP
1. Johan-Olav Botn (NOR) 510 b
2. Eric Perrot (FRA) 372 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 348 b
4. Tommaso Giacomel (ITA) 341 b
5. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 304 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 304 b
7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 290 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 258 b
9. Martin Ponsiluoma (SWE) 239 b
10. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 215 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov Hromadného štartu mužov na 15km. Dejiskom pretekov je francúzske Annecy-Le Grand Bornand.
Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Sturla Holm Laegreid. Dnes nás čakajú veľmi zaujímavé preteky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:45.