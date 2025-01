Vianočný úspech má odozvu. Bátovská Fialková sa stala športovkyňou mesiaca

"Bolo to bláznivé. Do poslednej chvíle som ani nevedela, či budem štartovať. Urobila som dve chyby na prvej stojke a myslela som si, že už budem bojovať tak o prvú pätnástku. Potom sa mi podarilo dať nulu na poslednej streľbe a videla som, že odchádzam zo strelnice piata.

Talianku som mala hneď a celé kolo som si myslela, že tretie miesto už nie je možné. Ani sa mi nezdalo, že ju dobieham, ale Francúzke na cieľovej rovinke došli sily. Bojovala som až do konca a vyplatilo sa to. O kúsok som to vyhrala," povedala Bátovská Fialková podľa webu slovenskybiatlon.sk.