ONLINE: Ivona Fialková dnes ide preteky s hromadným štartom v Annecy

Nórka Olsbu Röiselandová kraľuje prvej časti sezóny Pred nedeľou vedie vo Svetovom pohári o priepastných 52 bodov nórska reprezentantka Marte Olsbu Röiselandová s 379 bodmi, ktorá v prebiehajúcom ročníku zvíťazila trikrát. Na druhej priečke je možno mierne prekvapivo mladšia zo sestier Öbergových – Elvira. Tretia a štvrtá priečka patrí bieloruskej dvojici Alimbekavová – Solaová. Slovenky sa od novembra hľadajú, postupne však nachádzajú svoju formu, čo vo včerajšom šprinte potvrdila 16. miestom Ivona Fialková. Bohužiaľ, ani to nestačilo na to, aby sme mali slovenské zastúpenie v nedeľňajších pretekoch. Priebežné poradie Svetového pohára: 1. Marte Olsbu Röiselandová (NOR) 379 bodov 2. Elvira Öbergová (SWE) 327 3. Dzinara Alimbekavová (BLR) 305 4. Hanna Solaová (BLR) 291 5. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 289 ... 11. Markéta Davidová (CZE) 193 26. Jessica Jislová (CZE) 117 47. Eva Puskarčíková (CZE) 30 48. Paulína Fialková (SVK) 30 50. Paulína Fialková (SVK) 25 58. Lucie Charvátová (CZE) 21 69. Tereza Vinklárková (CZE) 12

Nórka Olsbu Röiselandová kraľuje prvej časti sezóny Pred nedeľou vedie vo Svetovom pohári o priepastných 52 bodov nórska reprezentantka Marte Olsbu Röiselandová s 379 bodmi, ktorá v prebiehajúcom ročníku zvíťazila trikrát. Na druhej priečke je možno mierne prekvapivo mladšia zo sestier Öbergových – Elvira. Tretia a štvrtá priečka patrí bieloruskej dvojici Alimbekavová – Solaová. Slovenky sa od novembra hľadajú, postupne však nachádzajú svoju formu, čo vo včerajšom šprinte potvrdila 16. miestom Ivona Fialková. Bohužiaľ, ani to nestačilo na to, aby sme mali slovenské zastúpenie v nedeľňajších pretekoch. Priebežné poradie Svetového pohára: 1. Marte Olsbu Röiselandová (NOR) 379 bodov 2. Elvira Öbergová (SWE) 327 3. Dzinara Alimbekavová (BLR) 305 4. Hanna Solaová (BLR) 291 5. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 289 ... 11. Markéta Davidová (CZE) 193 26. Jessica Jislová (CZE) 117 47. Eva Puskarčíková (CZE) 30 48. Paulína Fialková (SVK) 30 50. Paulína Fialková (SVK) 25 58. Lucie Charvátová (CZE) 21 69. Tereza Vinklárková (CZE) 12