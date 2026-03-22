ONLINE: Hromadný štart žien v Holmenkollene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen hromadným štartom žien.
Slovensko bude reprezentovať Paulína Bátovská Fialková, ktorá absolvuje svoje posledné preteky v kariére.
Biatlon 2025
22.03.2026 o 13:45
Hromadný štart žien 12,5 km, Holmenkollen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Lou Jeanmonnotová (FRA)
2. Hanna Öbergová (SWE)
3. Elvira Öbergová (SWE)
4. Suvi Minkkinenová (FIN)
5. Lisa Vittozziová (ITA)
6. Julia Simonová (FRA)
7. Anna Magnussonová (SWE)
8. Océane Michelonová (FRA)
9. Maren Kirkeeideová (NOR)
10. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
11. Camille Benedová (FRA)
12. Tereza Voborníková (CZE)
13. Vanessa Voigtová (GER)
14. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
15. Amy Basergaová (SUI)
16. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
17. Janina Hettichová-Walzová (GER)
18. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
19. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
20. Polona Klemenčičová (SLO)
21. Julia Tannheimerová (GER)
22. Regina Ermitsová (EST)
23. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
24. Lucie Charvátová (CZE)
25. Linn Gestblomová (SWE)
26. Lena Repincová (SLO)
27. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
28. Selina Grotianová (GER)
29. Margie Freedová (USA)
30. Natalia Sidorowiczová (POL)
Poradie disciplíny
1. Julia Simonová (FRA) 200 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 155 b
3. Océane Michelonová (FRA) 146 b
4. Camille Benedová (FRA) 128 b
5. Anna Magnussonová (SWE) 115 b
6. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 102 b
7. Tereza Voborníková (CZE) 102 b
8. Elvira Öbergová (SWE) 97 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 96 b
10. Lisa Vittozziová (ITA) 96 b
...
20. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 55 b
45. Ema Kapustová (SVK) 8 b
49. Mária Remeňová (SVK) 4 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 1109 b
2. Hanna Öbergová (SWE) 883 b
3. Elvira Öbergová (SWE) 867 b
4. Suvi Minkkinenová (FIN) 856 b
5. Lisa Vittozziová (ITA) 845 b
6. Anna Magnussonová (SWE) 782 b
6. Julia Simonová (FRA) 782 b
8. Océane Michelonová (FRA) 614 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 609 b
10. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 595 b
...
16. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 364 b
56. Ema Kapustová (SVK) 80 b
65. Anastasija Kuzminová (SVK) 59 b
76. Mária Remeňová (SVK) 32 b
95. Zuzana Remeňová (SVK) 8 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Hromadného štartu žien na 12,5km. Dejiskom pretekov je nórsky Holmenkollen.
Čakajú nás posledné ženské preteky v tejto sezóne. Zároveň to budú posledné preteky v kariére pre Paulínu Bátovskú Fialkovú. Taktiež spoznáme víťazku malého krištáľového glóbusu v tejto sezóne. Najlepšie karty má zatiaľ Julia Simonová, ktorá má na konte 200 bodov. Pred svojou krajankou Lou Jeanmonnotovou má náskok 45 bodov. Šancu, ale ešte majú aj Oceane Michelonová (146), Camille Benedová (128) a Anna Magnussonová (115).
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:45.