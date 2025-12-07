ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Östersunde dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom Östersunde ďalšími pretekmi, na programe je stíhačka mužov na 12,5 km.
Na štart sa na základe umiestnenie v šprinte postaví jeden Slovák, s 56 číslom vyštartuje Jakub Borguľa.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov na 12,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
07.12.2025 o 15:20
Stíhačka mužov 12,5 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Johan-Olav Botn (NOR)
2. Martin Uldal (NOR) +11.0
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +14.0
4. Sturla Holm Lægreid (NOR) +25.0
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +25.0
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +30.0
7. Sivert Guttorm Bakken (NOR) +37.0
8. Tommaso Giacomel (ITA) +38.0
9. Eric Perrot (FRA) +40.0
10. Malte Stefansson (SWE) +45.0
11. Maxime Germain (USA) +51.0
12. Philipp Nawrath (GER) +54:0
13. Justus Strelow (GER) +1:01.0
14. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:03.0
15. Philipp Horn (GER) +1:06.0
16. Oskar Brandt (SWE) +1:06.0
17. Vladimir Iliev (BUL) +1:16.0
18. Campbell Wright (USA) +1:18.0
19. Isak Frey (NOR) +1:21.0
20. Vytautas Strolia (LTU) +1:22.0
21. Simon Eder (AUT) +1:24.0
22. Vítězslav Hornig (CZE) +1:34.0
23. Jan Guńka (POL) +1:36.0
24. Vitalij Mandzyn (UKR) +1:37.0
25. Danilo Riethmüller (GER) +1:38.0
26. Tero Seppälä (FIN) +1:46.0
27. Mikuláš Karlík (CZE) +1:46.0
28. Lukas Hofer (ITA) +1:46.0
29. Antonin Guigonnat (FRA) +1:47.0
30. Miha Dovžan (SLO) +1:48.0
31. Florent Claude (BEL) +1:50.0
32. Pavel Magazejev (MDA) +1:51.0
33. Joscha Burkhalter (SUI) +1:56.0
34. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:56.0
35. Michal Krčmář (CZE) +1:56.0
36. Lovro Planko (SLO) +2:03.0
37. Renars Birkentals (LAT) +2:05.0
38. Niklas Hartweg (SUI) +2:07.0
39. Jesper Nelin (SWE) +2:11.0
40. Simon Kaiser (GER) +2:12.0
41. Fabien Claude (FRA) +2:12.0
42. Emilien Jacquelin (FRA) +2:13.0
43. Bohdan Borkovskyj (UKR) +2:17.0
44. Sing-jüan Jen (CHN) +2:20.0
45. Vladislav Kirejev (KAZ) +2:23.0
46. Paul Schommer (USA) +2:24.0
47. Konrad Badacz (POL) +2:24.0
48. Marcin Zawól (POL) +2:25.0
49. Jakov Fak (SLO) +2:26.0
50. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:27.0
51. Kristo Siimer (EST) +2:29.0
52. Endre Strømsheim (NOR) +2:29.0
53. Sean Doherty (USA) +2:30.0
54. Fabian Müllauer (AUT) +2:33.0
55. Jakub Borguľa (SVK) +2:37.0
56. Melker Nordgren (SWE) +2:38.0
57. Sebastian Stalder (SUI) +2:44.0
58. Elia Zeni (ITA) +2:45.0
59. Maksim Fomin (LTU) +2:49.0
60. Anton Sinapov (BUL) +2:49.0
Poradie SP
1. Johan-Olav Botn (NOR) 180 b
2. Martin Uldal (NOR) 150 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 115 b
4. Sturla Holm Lægreid (NOR) 105 b
5. Sivert Guttorm Bakken (NOR) 96 b
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 91 b
7. Tommaso Giacomel (ITA) 78 b
8. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 69 b
9. Eric Perrot (FRA) 65 b
10. Philipp Horn (GER) 62 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodnej Stíhačky mužov na 12,5km. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Sturla Holm Laegreid. Tá dnes vyštartuje zo 4. pozície so stratou 25s na Botna. V týchto pretekoch bude mať svoje zastúpenie aj Slovensko. Predstaví sa Jakub Borguľa, ktorý vyštartuje z 55. miesta so stratou 2:37.2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:20.