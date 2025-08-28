Talianska biatlonistka je späť. Motivuje ju domáca olympiáda

BRATISLAVA. Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová vynechala celú minulú sezónu Svetového pohára pre vážne problémy s chrbtom, no teraz verí vo veľký návrat.
Tridsaťročná víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára zo sezóny 2023/24 v rozhovore pre nórsku televíziu TV2 uviedla, že jej motiváciou je najmä blížiaca sa domáca zimná olympiáda v Anterselve.
"Na domácu olympiádu myslím často. Je to hlavný dôvod, prečo som to ešte nevzdala. Je to moja veľká motivácia,“ povedala.
Problémy sa začali ešte pred začiatkom minulého ročníka. "Nešikovne som spadla na tréningu. Ďalší deň sa bolesť zhoršila. Nemohla som sa ani postaviť z postele,“ priznala Vittozziová.
Jej zdravotný stav si vyžiadal úplné prerušenie prípravy, no ani dlhšia prestávka nepriniesla zlepšenie.
„Chrbát bol strašne stiahnutý a stuhnutý. Prišlo mi, že sa hýbem len ako robot,“ opísala rodáčka z Pieve di Cadore.V januári 2025 padlo rozhodnutie sezónu úplne vynechať.
Talianka sa snažila odreagovať skialpinistickými výletmi s priateľmi, no psychické vyčerpanie a zlá nálada pretrvávali.
„Bolo to o to viac frustrujúce, že som nevedela, ako tomu zabrániť. Pre mňa to bolo naozaj ťažké,“ uviedla s tým, že okrem fyzických ťažkostí ju trápil aj strach a pochybnosti o návrate.
Napriek neistote, či sa jej podarí dosiahnuť rovnakú výkonnosť ako pred zdravotnými problémami, má jasný cieľ, a síce, vrátiť sa v plnej sile.
„Som si istá, že budem pripravená. Síce neviem, či to bude stačiť na medailu, ale verím vo svoje schopnosti. Je tam veľa pretekárok, ktoré môžu vyhrať. Ale aj ja som späť" odkázala s úsmevom svojej konkurencii.
Nová sezóna SP odštartuje na prelome novembra a decembra vo švédskom Östersunde, olympijský vrchol v Anterselve je naplánovaný na február 2026.