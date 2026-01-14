Slovenská štafeta sa vyhla trestnému kolu, v Osrblí skončila v najlepšej desiatke

Slovenský biatlonista Damián Cesnek na trati miešanej štafety
Slovenský biatlonista Damián Cesnek na trati miešanej štafety (Autor: TASR)
TASR|14. jan 2026 o 12:39
ShareTweet0

Zvíťazili Nemci.

IBU Cup v Osrblí

miešaná štafeta:

1.

Nemecko

1:09:07 (0+4)

2.

Francúzsko

+22,4 s (0+10)

3.

Švédsko 

+1:11,3 min (2+10)

10.

Slovensko

+3:08,2 min (0+9)

Slovenská miešaná biatlonová štafeta v zložení Tamara Molentová, Júlia Machyniaková, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek obsadila na IBU Cupe v Osrblí 10. miesto so stratou 3:08,2 min na víťazné nemecké kvarteto Sophie Patzová, Lisa Maria Sparková, Elias Seidl, Franz Schasek.

Druhí skončili Francúzi (+22,4) a tretí Švédi (+1:11,3).

Slováci neabsolvovali ani jedno trestné kolo, no museli deväťkrát dobíjať. Štafetu veľmi dobre rozbehla Molentová, ktorá nesiahla ani po jednom rezervnom náboji a odovzdávala na 7. mieste s 15-sekundovým mankom na vedúcich Francúzov.

Machyniaková musela šessťkrát dobíjať a Slovensko klesla na ôsmu priečku za Taliansko s takmer dvojiminútovou stratou na čelo pretekov.

Na mužských úsekoch sa pred domácich reprezentantov dostali ešte Česi a Poliaci po dvoch dobíjaniach Cesneka v záverečnej stojke.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Slovenský biatlonista Damián Cesnek na trati miešanej štafety
Slovenský biatlonista Damián Cesnek na trati miešanej štafety
Slovenská štafeta sa vyhla trestnému kolu, v Osrblí skončila v najlepšej desiatke
dnes 12:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Slovenská štafeta sa vyhla trestnému kolu, v Osrblí skončila v najlepšej desiatke