Slovenská štafeta sa vyhla trestnému kolu, v Osrblí skončila v najlepšej desiatke

IBU Cup v Osrblí
miešaná štafeta:
1.
Nemecko
1:09:07 (0+4)
2.
Francúzsko
+22,4 s (0+10)
3.
Švédsko
+1:11,3 min (2+10)
10.
Slovensko
+3:08,2 min (0+9)
Slovenská miešaná biatlonová štafeta v zložení Tamara Molentová, Júlia Machyniaková, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek obsadila na IBU Cupe v Osrblí 10. miesto so stratou 3:08,2 min na víťazné nemecké kvarteto Sophie Patzová, Lisa Maria Sparková, Elias Seidl, Franz Schasek.
Druhí skončili Francúzi (+22,4) a tretí Švédi (+1:11,3).
Slováci neabsolvovali ani jedno trestné kolo, no museli deväťkrát dobíjať. Štafetu veľmi dobre rozbehla Molentová, ktorá nesiahla ani po jednom rezervnom náboji a odovzdávala na 7. mieste s 15-sekundovým mankom na vedúcich Francúzov.
Machyniaková musela šessťkrát dobíjať a Slovensko klesla na ôsmu priečku za Taliansko s takmer dvojiminútovou stratou na čelo pretekov.
Na mužských úsekoch sa pred domácich reprezentantov dostali ešte Česi a Poliaci po dvoch dobíjaniach Cesneka v záverečnej stojke.