Procházková bola najlepšia zo Sloveniek, Johaugová získala druhé zlato

"Dnes cítim maximálnu radosť. Je skvelé vyhrať, keď sa bojuje do posledných metrov a v cieli napokon vidíte desatinky vo váš prospech. Cítila som, že mám na konci dostatok síl a na záverečnom kopci som sa cítila veľmi dobre. To rozhodlo, že som vyhrala," povedala Johaugová v rozhovore pre nórsku televíziu NRK.

Barbora Klementová prišla do cieľa na 77. pozícii s mankom +6:52,9, debutantke na hrách Kristíne Sivokovej patrila 81. priečka (+8:06,3). Na štarte bolo 97 pretekárok.

Blízko k medaile mala aj strieborná zo skiatlonu Ruska Neprjajevová, boj o bronz prehrala s Pärmäkoskiovou o jedinú desatinu sekundy.

Bez cenného kovu skončili na desiatke Švédky, najvyššie bola na šiestej pozícii Ebba Anderssonová, pred ňou skončila piata Nemka Katharina Hennigová.

Procházková: Pocity nie sú najlepšie

Tridsaťsedemročná Procházková bola na úvodnom medzičase po 1300 metroch na 47. priečke, postupne však vo výsledkovej listine klesala a napokon to stačilo iba na 65. miesto.

"Pocity nie sú najlepšie. Veľmi som sa dnes trápila, táto výška a podnebie mi asi nesedia a neviem sa do toho dostať. Začiatok bol fajn, neskôr v kopcoch to už bolo horšie. Dala som so toho dosť a som unavená," povedala Procházková v prvej reakcii pre RTVS.

Päťnásobná olympionička Procházková dosiahla na 10 km klasickou technikou najlepšie umiestnenie hneď na svojej prvej olympiáde v roku 2006, keď v talianskom Pragelate skončila dvadsiata ôsma.

"Musíme sa dohodnúť s trénerom, ako budeme pokračovať ďalej," doplnila Procházková.

