Kuzminovej syn debutoval vo Svetovom pohári. V šprinte uzatváral siedmu desiatku

Jelisej Kuzmin. (Zdroj: olympic.sk, Autor: SOŠV/ANDREJ GALICA)
17. jan 2026 o 15:14
V kvalifikácii boli aj ďalší dvaja Slováci.

Žiadny z trojice slovenských reprezentantov v behu na lyžiach nepostúpil do finálovej časti šprintu voľne na podujatí Svetového pohára v Oberhofe.

Najlepšie umiestnenie dosiahol v nemeckom stredisku Peter Hinds, ktorý finišoval na 1,3 km dlhej trati 53. v čase 2:33,09 min. so stratou 8,69 sekundy na víťazného Nóra Larsa Heggena.

Hindsa delili necelé štyri sekundy od elitnej tridsiatky, ktorú čakal finálový boj v rovnaký deň od 16.05 h.

V súťaži obsadil celkové 65. miesto Jáchym Cenek s mankom 13,23 s, ďalší Slovák Jelisej Kuzmin finišoval na 69. pozícii (+15,67).

