Keď viedol, aj komentátor stratil reč. Reprezentačný tréner by mal mať gule a dať mi šancu, vraví Northug

BRATISLAVA. Vždy bol silnou a výraznou osobnosťou. Mal ostré reči, ale vo svojom športe sa stal legendou. Fanúšikovia ho milovali pre víťazstvá ale aj jeho vyjadrenia a veľké gestá. Všetko však zahodil. Športové úspechy po skončení kariéry nahradili problémy so zákonom, alkohol, drogy, dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu, porušovanie cestných predpisov a cestné pirátstvo. Stal sa odstrašujúcim príkladom toho, kam človeka môže doviesť sláva. „Nemôžem byť vzorom. Pohyboval som sa v zlom prostredí. Chýbalo mi vzrušenie. Urobil som chybu,“ priznal svoju závislosť na liekoch a drogách. Bol to smutný záver kariéry pre bežca, ktorý bol vzorom pre mnohých mladých športovcov.

Zdolal štyroch reprezentantov V tejto zime ale Northug znovu žiari. Behá takmer ako za starých čias. Vo veku 39 rokov a sedem rokov po tom, čo ukončil kariéru. S behom na lyžiach síce nikdy neprestal, venoval sa mu rekreačne. Lenže teraz sa pokúša o návrat do nórskej reprezentácie. V stredu nastúpil na majstrovstvách Nórska a v behu na 10 km klasickou technikou sa postaral o nevídané prekvapenie. Keď sa na medzičase na 8,4 kilometri jeho meno objavilo na prvom mieste, aj spolukomentátor Martin Sundby nechápal. „Čo mám na to povedať? Rozhodne som to nečakal a myslím si, že ani Petter to nečakal. Na tom chalanovi je niečo výnimočné,“ hovoril v priamom prenose.

Northug dokonca dobehol do cieľa na prvom mieste. Keďže išlo o preteky s intervalovým štartom, ešte nebolo rozhodnuté. Obsadil 8. miesto. I tak sa však postaral o veľké prekvapenie. V pretekoch predstihol štyroch nórskych reprezentantov: Simen Hegstad Krüger, Erik Valnes, Iver Tildheim Andersen and Didrik Tønseth. Celkovo za víťazom zaostal o 37 sekúnd. Z členov reprezentácie skončil pred ním iba Pal Golberg. Bol rýchlejší len o 1,3 sekundy. Neštartoval však líder Svetového pohára a najlepší bežec na lyžiach v súčasnosti Johannes Hofslot Kläbo.

„Rozhodne som to nečakal,“ komentoval Northugov výkon pre NRK Valnes. „Je neskutočne dobrý,“ chválil ho aj Tønseth. Northug im na chválu odvetil, že v tejto skúške neobstáli. „Je to od nich slabé. Vo Svetovom pohári nemajú, čo robiť,“ povedal. „Ale bolo to brutálne náročné. V cieli som bol taký unavený, že som mal v hlave ozvenu. Najskôr som počul spredu, že som ôsmy a potom zase zozadu,“ tvrdil.

Chce šancu V tejto sezóne to bol jeho prvý ostrý štart. Mal naplánované aj ďalšie súťaže, no zmarili mu ich ochorenia a príprava. Pri pokuse o návrat k lyžovaniu si dal cieľ. Dosť ambiciózny. Vybojovať si miesto v reprezentácii a dostať sa na majstrovstvá sveta. Tie sa budú konať vo februári v Trondheime. Northug by chcel znovu štartovať v tímšprinte. Keď na jeseň o svojich ambíciách hovoril, vedel, že to znie až surrealisticky. „Či sa to podarí? Dávam tomu jedno percento,“ hodnotil. Teraz ukazuje, že jeho forma rastie a dokonca sa vyrovná reprezentantom. „Jeho šanca dostať sa na majstrovstvá je aj tak stále nulová, ale tento chalan dokáže vytvoriť riadny chaos. Presne to zakaždým prinesie,“ doplnil Sundby.

Northug vie, že jeden výsledok je príliš málo na to, aby presvedčil reprezentačného trénera. „Ak by mal gule, poslal by ma aspoň na Svetový pohár do Les Rousses (17. - 19. januára). Urobil by to. Určite sa s ním o tom porozprávam,“ tvrdil Northug. Reprezentačný tréner Eirik Myhr Nossum je zatiaľ rezervovaný. „V budúcnosti by som ho rád zaradil do zostavy a mnohých ďalších, ale konkurencia je veľká a miesteniek málo,“ reagoval pre NRK Nossum. „Aj keby som mal teraz obsadiť voľné miesta, tak by sa na Northuga nedostalo. Ale myslím, že ukázal dnes veľmi dobrý výkon,“ doplnil. Vo svojej disciplíne vyhorel Vo štvrtok však v individuálnom šprinte nepostúpil do štvrťfinále, keď dosiahol v úvodnom kole 43. miesto. „To sa nemalo vysielať. Bolo to hnusné,“ reagoval Northug. Následne zahrešil. Nórski fanúšikovia naďalej žijú otázkou, na ktorú nepoznajú odpoveď. Dostane13-násobný majster sveta šancu predstaviť sa na šampionáte? V ankete, ktorú na sociálnej sieti X uverejnil olympijský víťaz a majster sveta v severskej kombinácii Jorgen Grabaak, sú fanúšikovia jednoznačne na strane Northuga. Na MS by ho chcelo vidieť 92 percent ľudí. Northug je magnetom, aj keď nie je vo vrcholnej forme.