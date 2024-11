Víťazstvá, drogy a alkohol. Hviezda lyžovania chystá návrat. Snívam, že zvíťazím, vraví

Sedemmesačný trest odňatia slobody si vďaka nórskym zákonom odsedel na klinike, kde sa snažil zbaviť svojej závislosti.

„Nemôžem byť vzorom. Pohyboval som sa v zlom prostredí. Chýbalo mi vzrušenie. Urobil som chybu,“ priznal svoju závislosť na liekoch a drogách. Bol to smutný záver kariéry pre bežca, ktorý bol vzorom pre mnohých mladých športovcov.

Kričal: Mňa ste nevzali na olympiádu?

Pritom do svetového lyžovania vletel ako blesk. Prvý titul majstra sveta získal v roku 2007 v Sappore v štafete na 3x10 km. Ako posledný člen štafety rozhodol o titule pre Nórov a v cieli sa nerozpakoval kričať: „Mňa ste nevzdali na olympiádu?“

To bola ostrá reakcia na to, že ho pár týždňov pred tým tréneri nevzali na olympijské hry do Turína. Nasledovali Northugove zlaté roky. Dominoval v šprintoch a na krátkych tratiach. Získal 13 titulov majstra sveta a štyri medaily z olympijských hier.

S vrcholovým lyžovaním skončil pred šiestimi rokmi. Mal vtedy krátko po tridsiatke.