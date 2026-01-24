Slováci neuspeli v kvalifikácii šprintu klasicky v Gomse, najlepší bol Hinds

Kvalifikáciu vyhral Nór Kläbo.

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds, Jelisej Kuzmin a Jáchym Cenek neuspeli v kvalifikácii šprintu klasicky na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Gomse.

Hinds, ktorý figuruje v nominácii SR na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, obsadil 58. miesto so stratou 17,27 sekundy na najrýchlejšieho Nóra Johannesa Hösflota Kläba.

Kuzmin skončil v konkurencii 78 pretekárov na 66. priečke (+21,55), Cenek bol 75. (+27,38).

Medzi ženami bola najrýchlejšia Linn Svahnová zo Švédska, Slovenky neštartovali. Do finálovej fázy (štart o 12.30 h) sa dostalo 30 najlepších bežcov v každej kategórii.

