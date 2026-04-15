Dvojnásobný olympijský šampión končí pre zdravotné problémy. Pravá legenda sa lúči, znie s Číny

Bedminton prichádza o svojho dvojnásobného olympijského šampióna v dvojhre mužov.
Vo veku 32 rokov sa totiž rozhodol ukončiť hráčsku kariéru Dán Viktor Axelsen, ktorý pod piatimi kruhmi získal singlové zlato v Tokiu 2021 aj Paríži 2024.
Dôvodom sú problémy s chrbticou, ktoré mu znemožňujú pokračovať v plnohodnotnom tréningu a súťažení na najvyššej úrovni.
Axelsen podstúpil vlani v apríli operáciu chrbtice, no fyzické ťažkosti nedokázal prekonať. "Prijatie tejto situácie bolo nesmierne náročné. Dosiahol som bod, kedy mi moje telo už nedovoľuje pokračovať.,“ uviedol prostredníctvom vyhlásenia.
Zo scény odchádza ako jeden z najúspešnejších hráčov v histórii, okrem dvoch olympijských zlatých medailí získal tiež dva tituly majstra sveta a bronz na OH 2016 v Riu de Janeiro.
Dlhšie ako 100 týždňov po sebe bol na čele svetového rebríčka jednotlivcov, v minulosti bol lepší iba Malajzijčan Lee Chong-wei.
So svojou výškou 194 cm a výrazným dosahom rúk Axelsen zmenil ponímanie možností hráča na kurte.
"Dosiahol som všetko, o čom som kedy sníval. A ešte aj viac. To, čo mi najviac sťažuje rozlúčku, nie sú samotné súťaže, ale všetko okolo toho - cestovanie, každodenné tréningy a ľudia,“ povedal.
Axelsen ovláda mandarínsku čínštinu a je obľúbenou osobnosťou v Číne. Na čínskych online platformách pravidelne zdieľa príspevky o svojom profesionálnom a rodinnom živote.
Správa o jeho odchode do "športového dôchodku" vyvolala v Číne veľkú odozvu a stala sa jednou z najdiskutovanejších tém na sociálnej sieti Weibo.
"Pravá legenda bedmintonu sa lúči. Bol to nielen kráľ na ihrisku, ale tiež si získal srdcia nespočetného počtu ľudí pokorným a priateľským prístupom,“ napísal jeden z používateľov.
Axelsen získal olympijské zlato v Tokiu v lete 2021 bez straty jediného setu počas celého turnaja, stal sa vtedy prvým neázijským víťazom bedmintonovej dvojhry mužov od roku 1996. Priamo na kurte vtedy prijal telefonát od dánskeho korunného princa Frederika.
Po úspešnej obhajobe zlata v Paríži ho začali sužovať zranenia, ktoré ho často vyraďovali z hry. "Dal som tomuto športu všetko. Pre mňa to nikdy nebola len kariéra, bol to môj život a nevynechal som žiadny detail," uviedol Axelsen.
Okrem olympijských úspechov sa stal druhým neázijským hráčom po krajanovi Thomasovi Lundovi, ktorý dvakrát získal titul majstra sveta (2017 a 2022). Taktiež triumfoval na finále série BWF World Tour trikrát po sebe v rokoch 2021 až 2023.