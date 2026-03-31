Extrémne ťažký žreb pre Slovenky. V kvalifikácii o účasť na ME 2027 musia prekvapiť

Slovenská ženská basketbalová reprezentácia zabojuje v druhej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 o postup na záverečný turnaj v L-skupine v konkurencii Srbska, Grécka a Holandska. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom stredisku Mies.
Slovenky si zabezpečili priamy postup z prvej fázy kvalifikácie ME 2027, keď obsadili v tabuľke C-skupiny druhú pozíciu s bilanciou štyri výhry a dve prehry.
Pred žrebom druhej fázy boli v treťom výkonnostnom koši. Reprezentačný tím sa nezúčastnil predchádzajúceho európskeho šampionátu, medzi elitou chýbal prvýkrát od roku 2019.
Z prvého koša pripadli Slovenkám hráčky Srbska. Na posledných majstrovstvách Európy sa umiestnili až na 13. pozícii, ale v dvoch prípadoch dokázali záverečný turnaj vyhrať (2015, 2021). Medzi najvýraznejšie úspechy patrí aj bronz z OH 2016 v Riu de Janeiro.
Grécko je v poslednom období pravidelným účastníkom európskeho šampionátu, maximom je štvrté miesto z roku 2017. Holandsko sa naposledy predstavilo medzi kontinentálnou elitou v roku 1989.
Druhá fáza kvalifikácie ME 2027 sa odohrá 8. až 18. novembra 2026 a 7. až 17. februára 2027 systémom doma-vonku.
Z každej skupiny si miestenku na európsky šampionát zabezpečia dva najlepšie tímy. ME 2027 (16. - 27. júna 2027) sa uskutočnia opäť v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.