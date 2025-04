Fantastická Hejková. Basketbalistky Prahy doviedla po 10 rokoch do finále Euroligy

Final Six Euroligy žien - semifinále

V semifinále Final Six turnaja v španielskej Zaragoze zvíťazili Pražanky nad obhajcom prvenstva, tureckým Fenerbahce Opet Istanbul 91:71.

ZARAGOZA. Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková doviedla vo svojej poslednej sezóne na lavičke českého ZVVZ USK Praha svoj tím do finále Euroligy.

Pre Hejkovú to je ôsma účasť na záverečnom turnaji v pozícii trénerky USK Praha, z doterajších vystúpení má jedno zlato (2015) a dva bronzy (2019, 2024).

Pražanky si zároveň vylepšili semifinálovú bilanciu s týmto súperom na dve výhry a jednu prehru. Účastník českej Chance ŽBL tak rozšíri svoju medailovú zbierku na číslo štyri, v sezóne 2024/2025 skončí v Eurolige prinajhoršom so striebrom.

Hráčky USK dokázali ukončiť tohtosezónnu nezdolateľnosť víťaza posledných dvoch ročníkov Euroligy, Fenerbahce vstúpilo do semifinále s 12-zápasovou šnúrou výhier a ich súper mal v nohách štvrťfinálový duel s talianskym Schiom.

Celkovo môže slovenská trénerská legenda vyhrať Euroligu šiestykrát, na záverečnom turnaji (Final Four alebo Final Six) je 17-krát vo svojej kariére.

„Bol to určite najlepší výkon nášho tímu v tejto sezóne, ktorý prišiel v správnom čase, aj keď sme nemohli použiť Condeovú a Cazorleovú, čo sú dve dôležité hráčky. Dôležité bolo, že to bol tímový výkon. Každá, ktorá vstúpila na palubovku, bola veľmi užitočná v obrane a v útoku, mnohé na oboch stranách.

Musím povedať, že nikdy v mojej kariére som nevidela, aby sa podarilo vyhrať na doskokoch 50 ku 18 a ešte k tomu proti Fenerbahce, je to niečo skutočne skvelé. To rozhodlo,“ zhodnotila Hejková na pozápasovej tlačovej konferencii cestu za druhým víťazstvom na Final Six turnaji.

Členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) sa tak rozlúči s najlepšou ženskou súťažou Európy s medailou na krku.

„Po zápase sme boli veľmi šťastní, ale každý už začal hovoriť o tom, aby sme urobili ešte jeden krok. Sme vo finále a keď je šanca, tak ju treba využiť. To je môj štýl,“ vyhlásila Hejková.