Unikát venovaný legende. V extralige žien sa začína boj o Trofej Natálie Hejkovej

V sobotu 28. marca štartuje v basketbalovej Tipos extralige žien (EXZ) boj o medaily v sezóne 2025/2026.
Jeden z kvarteta Piešťanské Čajky, MBK Ružomberok, Slávia ŠKP Banská Bystrica alebo BC Slovan Bratislava dostane navyše do rúk úplne novú majstrovskú trofej, ktorá ponesie meno Natálie Hejkovej.
Legende nielen slovenského, ale aj svetového basketbalu a členke Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) tak Slovenská basketbalová asociácia (SBA) týmto krokom vzdáva hold za to, čo v uplynulých desaťročiach dokázala.
„Pre SBA je dôležité, aby Tipos Extraliga žien mala svoju vlastnú novú trofej, ktorá bude pre kluby i fanúšikov okamžite rozpoznateľná.
Veríme, že táto trofej, spájajúca meno našej najväčšej legendy Natálie Hejkovej s najmodernejšími technológiami, dodá boju o majstrovský titul nový rozmer a zaslúženú prestíž,“ vyjadril sa generálny sekretár SBA Andrej Kuffa.
Autorom približne šesťkilogramovej trofeje je sochár Jozef Kurinec. Jej príprava a výroba trvala takmer päť mesiacov. Šesťuholníkovú štruktúru pripomínajúcu basketbalovú loptu vytvorili pomocou 3D tlače z kovu.
„Snažil som sa reflektovať na trénerskú prácu pani Natálie Hejkovej a všeobecne na hodnotu kolektívnej súhry tímu. Aj preto som zvolil motív šesťuholníkových prvkov, ktoré pripomínajú včelie plasty.
Tieto prvky sa používajú v architektúre a v dizajne pre svoju štrukturálnu pevnosť. Dávalo mi to aj túto logiku, že vyjadríme základnú myšlienku v podobe tímovosti. V rámci 3D tlače to išlo na výrobu do Nemecka.
Aj pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a výsledok ma milo prekvapil, v akej dokonalosti to dokáže stroj vyrobiť. Predchádzal tomu aj plastový model, aby som mal istotu, že to bude zo všetkých strán fungovať.
Ďalšou súčasťou práce bola tradičná ručná remeselná výroba. Hral som sa potom s povrchovou úpravou. Najťažšie však bolo vymyslieť, zorganizovať a zosúladiť všetky pracovné kroky,“ zamyslel sa Kurinec, pre ktorého to je prvá zrealizovaná športová trofej.
Sedemdesiatjedenročná trénerka zanechala nezmazateľnú stopu v slovenskom basketbale, či už ako trénerka Ružomberka alebo neskôr, keď viedla ženskú reprezentáciu. Od roku 2018 je členkou Siene slávy slovenského basketbalu.
„Táto trofej je špecifická tým, že ju nikdy nebudem mať doma. Je to trofej pre víťaza slovenskej ženskej ligy. Trochu som priložila ruku k dielu. Zaujímavé bolo, že keď sa to skončilo, tak som si pol dňa nevedela očistiť ruky od kovu.
Stojí za tým tvrdá práca. Trofej je veľmi pekná. Myslím si, že symbolizuje ženský basketbal svojou krásou, štíhlosťou s basketbalovou loptou. Dobrá myšlienka, dobrá realizácia a veľmi dobrý výsledok. Ja som veľmi hrdá, že nesie moje meno. Bola to zvláštna reakcia, pretože to bolo podobné tomu, keď som sa dostala do Siene slávy.
Vždy som si myslela, že je to po niekom, kto už nepracuje alebo nežije. Podobne som začala rozmýšľať aj o tejto trofeji. Možno sa mi niekedy podarí odovzdávať túto trofej.
Povedala som si teda, že prečo nie, ak to má motivovať mladé basketbalistky alebo trénerky, aby držali takúto trofej v ruke. Všetko záleží od toho, ako to dovolí čas,“ uviedla Hejková pri odhaľovaní novej trofeje pre majsterky Slovenska.
Už počas najbližšieho víkendu sa rozbehnú súboje o Trofej Natálie Hejkovej. Na úradujúce šampiónky Piešťanské Čajky čaká v semifinále Slovan Bratislava, druhú dvojicu tvorí MBK Ružomberok a Slávia ŠKP Banská Bystrica. Semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy. Meno víťaza Tipos EXZ v sezóne 2025/2026 bude známe najneskôr 2. mája.
„To, že som nikdy netlačila na pílu a všetko prišlo len tak 'mimochodom', z lásky k tomuto športu. Táto láska sa stala spôsobom môjho života, trofeje prišli samé, jedna po druhej. Víťazstvá začali v druhej lige a teraz tu stojím s tým, že je po mne pomenovaná trofej pre víťaza slovenskej ženskej ligy. Je za tým pár rokov roboty, nemôžem povedať, že by ma to unavovalo alebo mi to niečo vzalo, bavila ma láska k basketbalu,“ dodala Hejková.
Program play-off Tipos EXZ 2025/2026
semifinále /na tri víťazné zápasy/:
Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava (sobota 28. marca o 18.00 h, streda 1. apríla o 17.30 h, sobota 4. apríla o 18.00; prípadný štvrtý a piaty zápas - streda 8. apríla o 19.00 h, sobota 11. apríla o 18.00 h)
MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica (sobota 28. marca o 18.00 h, streda 1. apríla o 18.00 h, sobota 4. apríla o 18.00; prípadný štvrtý a piaty zápas - streda 8. apríla o 18.00 h, sobota 11. apríla o 18.00 h)
o 3. miesto /na dva víťazné zápasy/:
sobota 18. apríla, streda 22. apríla; prípadný tretí zápas - sobota 25. apríla
finále /na tri víťazné zápasy/:
sobota 18. apríla, streda 22. apríla, sobota 25. apríla; prípadný tretí a štvrtý zápas - streda 29. apríla, sobota 2. mája