V zápase hviezd SBL padlo cez 300 bodov, najužitočnejší hráč je z Handlovej

Zápas hviezd Tipos SBL - Bratislava

Tím Volárik - Tím Abrhám 156:148 (74:69) Tím Volárik: Volárik 17, Key. Langley 16, Cousins, 14, Walker 10, Fusek 4 (Glover 43, O'Bannon 14, Maring 13, Benjamin 9, Rožánek 8, Gutalj 5, Harrell 3) Tím Abrhám: Caruthers 27, Rush 21, Gamble 13, Abrhám 8, Gunn 4 (T. Smith 20, Szabó 18, Loving 11, Siládi 9, Johnson 8, Jordan 6, Bojanovský 3)

BRATISLAVA. Víťazom basketbalového Tipos All Star zápasu sa v bratislavskej Gopass aréne pred takmer 2200 divákmi stal tím Volárik, nad tímom Abrhám zvíťazil po výsledku 156:148. „Bolo to super, skvelá akcia. Dúfam, že sa všetci zabavili a užili si chalanov, ktorí tu boli. Verím, že touto akciou prilákame ešte viac ľudí na basketbal. Páčilo sa mi to celé, hral som finále 1 vs. 1 súťaže so spoluhráčom Cousinsom. Na najbližšom tréningu mu to určite vrátim,“ hodnotil svoje dojmy z celej akcie Samuel Volárik.

Pozitívne si užil celú akciu aj napriek tesnej prehre David Abrhám: „Myslím si, že po dlhých rokoch to bola super akcia a konečne sa to podarilo zorganizovať. Prišlo dosť divákov, čo som ani nečakal. Bola super atmosféra, diváci sa mali na čo pozerať. Ani jeden tím nechcel prehrať, žiaľ, tentoraz to vyšlo na mňa. Dobre, nevadí, pretože akcia splnila svoj účel.“

V súťaži o najlepšieho strelca za tri body zvíťazil líder celej ligy v tejto štatistike R.J. Gunn. "Skvelý pocit. Pri súťaži som nemal istotu, že to všetko popadá, ale užil som si to celé. Veľmi som chcel, aby som vo finále vyzval Abrháma. Teší ma, že k tomu prišlo. Celý All Star zápas bol super, užíval som si ho. Je tu skvelá energia, najlepší hráči Tipos SBL. Môžeme sa medzi sebou porozprávať, nikdy sme takú príležitosť veľmi nemali a ja som za to celé rád." Individuálna súťaž 1 vs. 1 priniesla ďalší triumf hráča Interu Bratislava, víťaznú trofej si odniesol Isaiah Cousins. "Celkovo sa mi páčil Tipos All Star zápas, bola tu skvelá atmosféra a je fajn vidieť mnohých chalanov zo súťaže. Bola tu kvalita." Medzi smečiarmi najlepšie lietal hráč Komárna Brandon Rush: "Bol to super pocit a užil som si to celé. Chcel som ukázať svoje atletické schopnosti, na ktorých som pracoval. Bola to zábava, možno sa bude na mňa tréner hnevať, koľko som smečoval a aké kúsky som predviedol. Bolo to skvelé podujatie, stretli sa najlepší hráči Tipos SBL a celkovo to bol skvelo strávený čas. Ideálna pozvánka a motivácia pred blížiacim sa play-off."