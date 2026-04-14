Šokujúci výsledok na Spiši, Levice prehrali o jediný kôš. Nitra kráča suverénne

Spišskí Rytieri triumfovali v druhom štvrťfinále play off Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) nad Patriotmi Levice 86:85.
Sériu hranú na tri víťazstvá proti úradujúcemu majstrovi tak vyrovnali na 1:1. Hráči Nitry Blue Wings uspeli na palubovke BKM Mimel Lučenec 81:72 a v sérii vedú 2:0.
Tipos SBL - 2. zápasy štvrťfinále
BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings 72:81 (31:39)
Najviac bodov: Beaubrun 23, Willett 20, Boone Jr. 14 - Jones 26, Ragland Jr. 14, Bailey 12
/stav série: 0:2/
Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 86:85 (43:44)
Najviac bodov: Hill 28, Kenney 25, Páleník 9 - Mc Gill 29, Stuckman 18, Bojanovský 14
/stav série: 1:1/