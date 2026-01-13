VIDEO: Dončič opäť žiaril, no Lakers sú v kríze. Boston nečakane neuspel

Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v zámorskej NBA tretí zápas za sebou. Na palubovke Sacramenta im nepomohlo ani 42 bodov v podaní Luku Dončiča a súperovi podľahli 112:124.
V drese domácich nazbieral DeMar DeRozan 32 bodov a Russell Westbrook pridal proti svojmu bývalému klubu 22.
Iba štyria hráči Lakers sa dostali nad hranicu 10 bodov – LeBron James mal 22, Deandre Ayton 13 a Jaxson Hayes pridal 12.
Tím premenil len osem z 36 trojkových pokusov. „Doslova sme nedokázali poriadne vystreliť,“ konštatoval po zápase tréner tímu JJ Redick. Sacramento je pritom v tabuľke Západnej konferencie predposledné s bilanciou 10 výhier a 30 prehier.
VIDEO: Dončič a jeho 42 bodov proti Sacramentu
Indiana si ako posledný tím tabuľky Východnej konferencie nečakane doma poradila s Bostonom tesne 98:96.
Pod tretie víťazstvo v sérii sa 21 bodmi podpísal Kamerunčan Pascal Siakam, ktorý premenil rozhodujúci kôš sedem sekúnd pred sirénou štvrtej štvrtiny. Hosťujúci Derrick White potom nepremenil v závere svoj trojkový pokus.
NBA - 13. január:
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33)
Najviac bodov: Garland 23, Mitchell 21, Mobley 15 - K. George 32, Markkanen 28 (12 doskokov), Love, Mychajluk a Nurkič (17 doskokov) po 11
Indiana Pacers - Boston Celtics 98:96 (19:24, 34:32, 26:21, 19:19)
Najviac bodov: Siakam 21, Huff 20, Nembhard 13 - Pritchard 23, White 18, Simons 16
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16)
Najviac bodov: Quickley 18, Ingram 17 (10 doskokov), Barnes 15 - Maxey 33, Embiid 27, Edgecombe a P. George po 15
Dallas Mavericks - Brooklyn Nets 113:105 (32:23, 24:22, 28:32, 29:28)
Najviac bodov: Flagg 27, Marshall 22, Thompson 18 - Porter 28, Sharpe 14 (12 doskokov), Claxton a Clowney po 13
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 124:112 (32:29, 29:26, 34:29, 29:29)
Najviac bodov: DeRozan 32, Monk 26, Westbrook 22 - Dončič 42, James 22, Ayton 13 (13 doskokov)
Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 117:109 (22:26, 23:17, 41:41, 31:25)
Najviac bodov: Leonard 35, Harden 32 (10 asistencií), J. Miller 14 - Ball 25, Knueppel 18, Diabate (15 doskokov) a B. Miller po 13
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia