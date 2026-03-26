VIDEO: Hviezda Denveru sa blysla 53 bodmi. Embiid a George zažili úspešný návrat

Jamal Murray (Autor: TASR/AP)
TASR|26. mar 2026 o 07:39
Nuggets na domácej palubovke zdolali Dallas.

Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad Dallasom Mavericks 142:135 a dosiahli štvrtý triumf v sérii.

Joel Embiid a Paul George sa vrátili do zostavy Philadelphia a pomohli jej k domácemu víťazstvu nad Chicagom 157:137.

Denver potiahol 53 bodmi Jamal Murray a Nikola Jokič pridal triple-double za 23 bodov, 21 doskokov a 19 asistencií. Pre Murrayho to bolo druhý aspoň 50-bodový zápas v sezóne.

V drese Mavericks bol najproduktívnejší opäť hlavný ašpirant na najlepšieho nováčika sezóny Cooper Flagg, ktorý nazbieral 26 bodov, osem doskokov a sedem asistencií.

VIDEO: Zostrih akcii Jamala Murryho

Embiid sa vrátil po trinástich zápasoch a s 35 bodmi bol najlepší strelec duelu vo Philadelphii pred Georgeom (28 b), ktorý chýbal v 25 stretnutiach pre treste za užitie liekov, ktoré porušili protidrogový program ligy.

Minnesota prehrávala v predĺžení súboja s Houstonom o trinásť bodov, no nakoniec zvíťazila 110:108 po 15-bodovej šnúre.

Boston zdolal lídrov Západnej konferencie z Oklahoma City 119:109 a ukončil ich dvanásťzápasovú víťaznú šnúru.

Los Angeles Lakers vyhrali nad Indianou 137:130. Luka Dončič nazbieral 43 bodov, šesť doskokov a sedem asistencií, LeBron James pridal 23 bodov a po deväť doskokov aj asistencií.

NBA - výsledky (26. marec):

Detroit - Atlanta 129:130 pp

Indiana - LA Lakers 130:137

Philadelphia - Chicago 157:137

Boston - Oklahoma City 119:109

Cleveland - Miami 103:120

Memphis - San Antonio 98:123

Utah - Washington 110:133

Minnesota - Houston 110:108 pp

Denver - Dallas 142:135

Golden State - Brooklyn 109:106

Portland - Milwaukee 130:99

LA Clippers - Toronto 119:94

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

