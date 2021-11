LeBron James sa vrátil vo veľkom štýle, Phoenix vyhral už 14 duelov v rade

Víťazná séria finalistov minulého ročníka odštartovala 30. októbra v domácom stretnutí práve proti Clevelandu. Pre trénera Montyho Williamsa to bola zároveň okrúhla stá výhra na lavičke Suns, kde sedí tretí rok.

NEW YORK. Basketbalisti Phoenixu zvíťazili v NBA v štrnástom stretnutí v sérii, v noci na štvrtok uspeli v Clevelande 120:115. Suns viedol Devin Booker s 25 bodmi, Chris Paul dodal 17 bodov a 12 asistencií.

"Našli sme skrátka spôsob, ako dotiahnuť duel do úspešného konca. Vieme, že dokážeme zvládnuť aj nepekné zápasy. Priali by sme si vyhrávať o 30 bodov každý večer, no súper má skrátka dobré mužstvo," povedal po zápase tréner Williams podľa AP.