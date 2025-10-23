VIDEO: Wembanyama hviezdil hneď v prvom zápase sezóny. Phoenix zmazal 20 bodové manko

Victor Wembanyama v zápase proti Dallasu.
Victor Wembanyama v zápase proti Dallasu. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. okt 2025 o 07:33
Tréner Phoenixu si pripísal prvé víťazstvo pri svojej premiére.

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics prehrali v nočnom zápase NBA na domácej palubovke s Philadelphiou 76ers 116:117.

Naopak, darilo sa Phoenixu, ktorý zdolal Sacramento 120:116, pričom domáci dokázali zmazať 20-bodovú stratu.

Devin Booker zaznamenal 31 bodov a Jordan Ott si pripísal prvé víťazstvo pri svojej premiére vo funkcii trénera Phoenixu.

Anthony Edwards zaznamenal 41 bodov a pomohol Minnesote k víťazstvu nad Portlandom 118:114.

Victor Wembanyama zaznamenal 40 bodov a 15 doskokov, čím pomohol San Antoniu zdolať Dallas 125:92.

VIDEO: Wembanyama v zápase proti Dallasu

NBA - výsledky, 22. október:

Boston - Philadelphia 116:117

Phoenix - Sacramento 120:116

Portland - Minnesota 114:118

Dallas - San Antonio 92:125

Charlotte - Brooklyn 136:117

NY Knicks - Cleveland 119:111

Orlando - Miami 125:121

Atlanta - Toronto 118:138

Chicago - Detroit 115:111

Memphis - New Orleans 128:122

Milwaukee - Washington 133:120

Utah - LA Clippers 129:108

    dnes 07:33
