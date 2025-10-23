VIDEO: Wembanyama hviezdil hneď v prvom zápase sezóny. Phoenix zmazal 20 bodové manko

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics prehrali v nočnom zápase NBA na domácej palubovke s Philadelphiou 76ers 116:117.
Naopak, darilo sa Phoenixu, ktorý zdolal Sacramento 120:116, pričom domáci dokázali zmazať 20-bodovú stratu.
Devin Booker zaznamenal 31 bodov a Jordan Ott si pripísal prvé víťazstvo pri svojej premiére vo funkcii trénera Phoenixu.
Anthony Edwards zaznamenal 41 bodov a pomohol Minnesote k víťazstvu nad Portlandom 118:114.
Victor Wembanyama zaznamenal 40 bodov a 15 doskokov, čím pomohol San Antoniu zdolať Dallas 125:92.
VIDEO: Wembanyama v zápase proti Dallasu
NBA - výsledky, 22. október:
Boston - Philadelphia 116:117
Phoenix - Sacramento 120:116
Portland - Minnesota 114:118
Dallas - San Antonio 92:125
Charlotte - Brooklyn 136:117
NY Knicks - Cleveland 119:111
Orlando - Miami 125:121
Atlanta - Toronto 118:138
Chicago - Detroit 115:111
Memphis - New Orleans 128:122
Milwaukee - Washington 133:120
Utah - LA Clippers 129:108
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: