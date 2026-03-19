VIDEO: Dončič a LeBron znovu úradovali. Pri výhre Lakers sa postarali o rekordy

Basketbalisti Portlandu bez zraneného Víta Krejčího zvíťazili v NBA na palubovke Indiany 127:119 a prvýkrát po šiestich týždňoch vyhrali dva zápasy po sebe.
V tabuľke Západnej konferencie držia deviate miesto, keď majú o jednu porážku viac ako ôsme Los Angeles Clippers a o výhru viac ako desiatu Golden State Warriors.
Obaja ich konkurenti dnes prehrali. Uspeli naopak Los Angeles Lakers, pri výhre 124:116 nad Houstonom žiarili Luka Dončič so 40 bodmi a LeBron James s 30 bodmi.
Lakers vyhrali po siedmy raz za sebou a proti Houstonu si pripísali dôležité víťazstvo v boji o tretiu priečku v tabuľke Západnej konferencie. Teraz majú na Rockets náskok troch výhier a udržali sa pred Minnesotou, ktorá zvíťazila aj bez Anthonyho Edwardsa nad Utahom 147:111. Jazz nestačilo ani 41 bodov Brice Sensabaugha.
Na 40 bodov sa dostal tiež Dončič. Pre slovinskú hviezdu Lakers to bolo už po dvanásty raz v sezóne a Dončič si tak upevnil vedenie v tabuľke strelcov. K tomu pridal 9 doskokov a 10 asistencií. Spoločne s LeBronom Jamesom, ktorý v zápase minul jedinú zo 14 striel, ťahali tím za víťazstvom.
Obaja dosiahli miľníky. LeBron sa stal najstarším hráčom v histórii NBA (41 rokov, 78 dní), ktorý zaznamenal 30+ bodov pri úspešnosti streľby 90 %+ v zápase základnej časti.
Dončič prekonal Kobeho Bryanta (2) v počte zápasov základnej časti s 40+ bodmi, 10+ asistenciami a 5+ trojkami v histórii klubu Los Angeles Lakers.
Alperen Sengün mal za Houston 27 bodov a 10 doskokov. V posledných piatich minútach bol Dončič pri všetkom podstatnom, keď sám dal 10 bodov a na ďalšie tri koše prihral.
Desiatu výhru v rade majú obhajcovia titulu z Oklahoma City, ktorí prehrali Brooklyn 121:92, keď už v polčase viedli o 36 bodov a v druhej polovici mohli nechať odpočívať opory.
Shai Gilgeous-Alexander aj tak stihol 20 bodov a znovu rozšíril svoj rekord NBA už na 130 zápasov v rade s aspoň 20 bodmi.
A dokonca jedenástu výhru za sebou si pripísala Atlanta, ktorá uspela na ihrisku Dallasu 135:120. Má tak už tretiu najdlhšiu víťaznú šnúru tejto sezóny NBA.
O prekvapenie sa postaral Memphis, ktorý aj vo výraznom oslabení zvíťazil nad Denverom 125:118. Tie Jerome k výhre prispel 21 bodmi, 9 doskokmi a 9 asistenciami.
Denveru nestačilo ani 29 bodov, 14 doskokov a 9 asistencií Nikolu Jokiča, ktorý ale zároveň pod tlakom obrany súpera stratil desať gólov, čím srbský pivot vyrovnal svoje osobné maximum.
NBA - výsledky:
Boston Celtics - Golden State Warriors 120:99 (36:23, 27:27, 26:23, 31:26)
najviac bodov: Brown 32, Tatum 24 (10 doskokov), Pritchard 19 - Payton a Spencer po 14, Green a Santos po 13
Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 92:121 (11:28, 13:32, 31:31, 37:30)
najviac bodov: Wilson 15, Traore 13, Chaney Johnson 12 - McCain 26, Gilgeous-Alexander 20, Wiggins 17
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 119:127 (33:37, 29:42, 24:26, 33:22)
najviac bodov: Zubac 18, Slawson 17, Nesmith 15 - Avdija 32 (11 doskokov), Clingan 28 (13 doskokov), Camara 17
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 147:111 (43:31, 29:27, 38:26, 37:27)
najviac bodov: Dosunmu 23, Gobert (12 doskokov) a Randle po 21 - Sensabaugh 41, Bailey 17, Collier 14
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 124:109 (26:40, 34:20, 36:25, 28:24)
najviac bodov: Bey 25, Murphy 23, Murray 17 (11 asistencií) - Leonard 25, Collins 18, Garland a Miller po 13
Chicago Bulls - Toronto Raptors 109:139 (17:32, 28:40, 31:36, 33:31)
najviac bodov: Buzelis 19, Dillingham 15, Sexton 14 - Barrett 23, Barnes, Ingram a Walter po 18
Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34)
najviac bodov: Gafford 24, Washington 23, Flagg 17 - McCollum 24, Alexander-Walker 22, Daniels 19
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)
najviac bodov: Sengün 27 (10 asistencií), Thompson 26 (11 doskokov), Durant a Smith po 18 - Dončič 40 (10 asistencií), James 30, Ayton 16
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 125:118 (31:30, 29:30, 39:31, 26:27)
najviac bodov: Jerome 21, Prosper 19, Jackson 16 - Jokič 29 (14 doskokov), Braun 26, Cameron Johnson 20
