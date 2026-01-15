VIDEO: NBA má novú hviezdu. Náhradník Utahu odohral životný zápas

Najlepší výkon náhradníka za takmer 30 rokov v NBA predviedol Brice Sensabaugh z Utahu. Po tom, čo zápas v Chicagu začal na lavičke, stihol len za prvú štvrtinu 21 bodov a napokon ich dal 43.
Dvadsaťšesťročný americký basketbalista však neodvrátil tesnú prehru Jazz 126:128. Domácim zabezpečil víťazstvo štyri sekundy pred koncom Nikola Vučevič, autor celkovo 35 bodov.
Sensabaugh vstupoval do stredajšieho zápasu s priemerom necelých 10 bodov na stretnutie. Pri absencii chorého kanoniera Lauriho Markkanena prežil hráč draftovaný ako 28. v roku 2023 životný večer, premenil 15 z 22 striel vrátane piatich trojok.
Chicago však hralo tímovejšie, jeho päť hráčov z lavičky malo dvojciferný počet bodov a Utah predčilo v úspešnosti streľbu za tri body: Chicago ich premenilo 17 zo 43 (40 percent), Utah iba osem z 28 (29).
VIDEO: Zostrih akcii Bricea Sensabaugha
Súboj oslabených celkov Dallasu a Denveru vyhrali Nuggets 118:109. Na maródke Dallasu k Anthonymu Davisovi a Kyriemu Irvingovi pribudli ďalší kľúčoví hráči: Cooper Flagg či Daniel Gafford, obaja s členkom.
Denver uspel aj napriek tomu, že postrážil Nikolu Jokiča, Christiana Brauna, Jonasa Valančiunasa alebo Camerona Johnsona. Druhý tím tabuľky Západnej konferencie viedol rozohrávač Jamal Murray s 33 bodmi.
Po troch výhrach v rade neuspela Indiana, keďže doma podľahla Torontu 101:115. Raptors, ktorí v dueli ani raz neprehrávali a viedli až o 27 bodov, spoliehali na Brandona Ingrama s 30 bodmi.
Pacers viedol bývalý hráč Toronta Pascal Siakam s 26 bodmi a 10 doskokmi. Sacramento si doma poradilo 112: 101 s New Yorkom, ktorému sa zranil hviezdny rozohrávač Jalen Brunson.
NBA - výsledky:
Indiana - Toronto 101:115
Philadelphia - Cleveland 107:133
Chicago - Utah 128:126
New Orleans - Brooklyn 116:113
Dallas - Denver 109:118
Sacramento - NY Knicks 112:101
LA Clippers - Washington 119:105
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia