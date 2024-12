VIDEO: Warriors prišli o skvelú sériu v posledných sekundách, rozhodol jeden bod

"Bol to veľký zápas. Vedeli sme čo je v hre, snažili sme sa hrať jeden za druhého a až do konca bojovať. Napokon sa nám to podarilo," tešil sa po zápase Young, ktorého tím získal miestenku na Final Four NBA Cupu v Las Vegas.

Golden State ťahali šnúru 15 výhier proti Houstonu, ale Rockets ju dokázal zastaviť. Jalen Green premenil 3,5 sekundy pred koncom trestné hody a zabezpečil domácim tesné víťazstvo 91:90.

V semifinále NBA Cupu sa Rockets stretnú s Oklahomou. Najlepším strelcom zápasu bol turecký pivot domácich Alperen Sengün s 26 bodmi a 11 doskokmi.

"Je to sklamanie. Ani nerozumiem tomu, čo sa práve stalo. Naši chlapci bojovali, zaslúžili si vyhrať tento zápas," zhodnotil po prehre Steve Kerr, kormidelník Warriors.