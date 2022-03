NBA má prvého účastníka play off, zažiaril aj Antetokunmpo

NEW YORK. Basketbalisti Phoenixu Suns sa stali víťazmi duelu lídrov konferencií NBA, keď uspeli na palubovke Miami Heat 111:90.

Devin Booker sa po návrate z izolácie prezentoval v drese víťazov 23 bodmi, celá základná päťka Suns skončila v dvojciferných číslach. Phoenix sa stal zároveň prvým tímom s miestenkou v play off.

Booker sa vrátil pod koše po štyroch dueloch:

"Bol som týždeň mimo, no cítil som sa dobre. V prvom meraní síl nám Heat na našej palubovke nakopali zadok, takže sme potrebovali dnes vyslať jasný odkaz. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, no páčilo sa mi, čo sme predviedli."